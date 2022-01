CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * RIUNIONE CAPIGRUPPO: « MARTEDÌ SI DECIDERÀ QUANDO DISCUTERE IN AULA DEI PROBLEMI LEGATI AL CONCERTO DI VASCO ROSSI »

14:03 - 13/01/2022

La riunione dei capigruppo del Consiglio provinciale convocata dal presidente Kaswalder. Martedì si decideR9 quando discutere in aula dei problemi legati al concerto di Vasco Rossi

In allegato, il problema delle lavori della prima sessione di gennaio dell’assemblea legislativa.

​​Martedì mattina alle 9. 30, subito​ prima di partecipare ai lavori dell’assemblea legislativa in aula (programma allegato), i capigruppo decideranno in quale giornata il presidente Kaswalder dovrà convocare la seduta straordinaria del Consiglio provinciale per discutere del “prossimo svolgimento del concerto di Vasco Rossi”.

La seduta consiliare, che è aggiuntiva rispetto al calendario annuale, è chiesta dalle minoranze con Ferrari, Coppola, Degasperi, Manica, Marini, Olivi, Rossi, Tonini, Zanella e Zeni. ​​

LINK