CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * PRESIDENTE KASWALDER A DOLOMITI ENERGIA: « SI FACCIA TUTTO IL POSSIBILE PER VENIRE INCONTRO AGLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE E DEL COMMERCIO »

Appello del presidente Kaswalder alla Dolomiti Energia. Nei giorni scorsi un gruppo di piccoli imprenditori mi ha presentato una petizione, sottoscritta da 2500 operatori economici, con la quale si chiede alla politica una maggiore attenzione e che ho letto come un atto di fiducia nelle istituzioni. In particolare nel Consiglio provinciale, il luogo che rappresenta tutto il popolo trentino. Nel confronto con questi imprenditori è stata messa ancora una volta in evidenza la gravità della situazione.

Situazione che implica da parte nostra e da parte mia l’assunzione di una grande responsabilità. Anche per questi motivi mi permetto, in questa fase drammatica della nostra storia, di fare un appello a Dolomiti Energia (una società di cui i trentini sono fieri e che anche nell’ultimo esercizio evidenza un forte incremento economico) affinché faccia tutto il possibile per venire incontro agli operatori della ristorazione, del commercio, alle piccole imprese, facendo pagare esclusivamente il solo consumo di energia e togliendo, per i due mesi di chiusura totale, tutti gli oneri aggiuntivi.