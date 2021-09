CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – MINORANZE LINGUISTICHE * ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: « IL 28/9 LA PRIMA USCITA UFFICIALE DELL’AUTORITÀ, FELICI DI AVVIARE GLI INCONTRI CON I TERRITORI »

Martedì 28 settembre si terrà la prima uscita ufficiale dell’Autorità per le minoranze linguistiche, l’organismo istituito presso il Consiglio provinciale di Trento. L’incontro è previsto alle ore 11.00 presso l’Istituto Culturale Mocheno, alla presenza dei sindaci dei Comuni di Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Fierozzo/Vlarotz e Frassilongo/Garait, oltreché del Presidente dell’Istituto Culturale Mocheno e della Presidente del Comitato scientifico dello stesso Istituto.

“Siamo molto felici – spiegano i tre componenti dell’authority, la presidente Katia Vasselai con Chiara Pallaoro e Matteo Nicolussi Castellan – di avviare sin d’ora gli incontri con i territori ove sono insediate le minoranze linguistiche che siamo chiamati a tutelare e promuovere.

É proprio tramite lo stretto contatto con chi le rappresenta che riteniamo di poter carpire esigenze e proposte da poter sviluppare in funzione di un incremento concreto della loro tutela.

Abbiamo deciso di iniziare dal territorio mocheno che, assieme al territorio cimbro, ospita una delle minoranze che maggiormente necessita di interventi. Seguiranno nell’ordine l’incontro in territorio cimbro e in territorio ladino, quest’ultimo notoriamente a tutela più avanzata” .

AUSDRUCK –

En eirta as de 28 van leistagest bart se hòltn der earste òllgamoa’trèff va de Autoritet van sprochminderhaitn, an orgl as mòcht toal van Provinzalrot va Trea’t. Der trèff bart se hòltn um oa’dleva en de vria kan Bersntoler Kulturinstitut ont s barn toalnemmen de pirgermoastern van Gamoa’n va Palai en Bersntol, va Vlarotz ont va Garait, der President van Bersntoler Kulturinstitut ont de President van Bisschòfkomitat òlbe van Kulturinstitut.

“Ber sai’ runt vroa – derklorn sa de drai toalnemmer van authority, de president Katia Vasselai pet de Chiara Pallaoro ont der Matteo Nicolussi Castellan – za vongen u’ va schubet de trèffn pet de lander bou as de sprochminderhaitn sai’ bavai biar sai’ gariaft za tea’sa stitzn ont giltn. Lai benn men zòmm steat ont lisnt de lait as derstelln de sèlln lander kònnt men verstea’ abia as men mu sa hèlven za versterchern de neat ont de vourstelln, ont asou meing sa stitzn. Ber hom tschbunnen za vongen u’ van bersntol, bavai zòmm pet de zimbern sai’ de sprochminderhaitn as mear noat hom va hilf. S barn se hòltn mear envire de trèffn pet de zimbern ont zan leistn pet de ladiner, de doi leiste schoa’ bolten stitzt”.

LADINO

En mèrtesc ai 28 de setember sarà la pruma scontrèda ofizièla de l’Autorità per la mendranzes linguistiches, l’organism metù sù dal Consei provinzièl de Trent. La scontrèda la é perveduda da les undesc da doman te l’Istitut Cultural Mochen, coi Ombolc di Comuns de Palai en Bersntol, Vlarotz e Garait, estra che col President de l’Istitut Cultural Mochen e co la Presidenta del Comitat scientifich del medemo Istitut.

“Sion n muie contenc – i disc i trei membres de l’Authority, la presidenta Katia Vasselai con Chiara Palloro e Matteo Nicolussi Castellan – de endrezèr jà da ades scontrèdes ti teritories olache l’é la mendranzes linguistiches che se aon tout sù l’encèria de stravardèr e portèr inant. L’é apontin tras n leam strent con chi che i les raprejentea che podon entener i besegnes e tor sù la proponetes da svilupèr per n smaorament concret de sia defendura. Aon dezidù de scomenzèr col teritorie mochen che, dessema con chel zimber, l’é l raion olache stèsc una de la mendranzes che à più besegn de meter a jir intervenc. Jiron inant co la scontrèda tel teritorie zimber e te chel ladin, chest’ultim bensegur con n stravardament più aut.

CIMBRO

Atz 28 von herbestmånat bartze haltn dar earst ufitziàl trèff vodar Autority vor di zungmindarhaitn, ’z Åmt boda iz inngerichtet in provintziàl Rat vo Tria. Dar trèff bartze haltn di 11.00 in setz von Möknar Kulturinstitùt, ’z bartnda nemmen toal di Pürgermaistarn von Kamöü vo Palai en Bersntol, Vlarotz un Garait, un darzuar dar Vorsitzar von Möknar Kulturinstitut un di Vorsitzaren von Bizzakomitàtt von gelaichege Institut.

“Bar soin gåntz kontént – khönda di drai toalnemmar vodar Autority, di Vorsitzaren Katia Vasselai pittnåndar pittar Chiara Pallaoro un pinn Matteo Nicolussi Castellan – åzoheva sa vo est di trèff pinn lentar boda lem di zungmindarhaitn bobar soin gerüaft zo schoana un vürzovüara. Un iz durch a starcha pintom pinn vortretar vo disan bobar gloam zo maga vorstian pezzar daz sèll bosa håm mångl un bosa bölln vürtrang, asó mabar helvan pezzar zo schoanase. Bar håm auzgemacht åzoheva von lentar von möknar, boda pinn zimbarn, soinz di sèll boda håm mearar mångl zo soina augehaltet. Nå barta soin a trèff in lånt von zimbarn un spetar in di sèlln von ladinar, dise azpe ma boazt soin mearar geschützt.”