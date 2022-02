CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * “MARATONA FORUMPACE“: « TENSIONI INTERNAZIONALI, VENERDÌ 18/2 ASSEMBLEA PER APPROFONDIRE L’ATTUALITÀ (FONDAZIONE CARITRO – 18.00) »

12.22 - giovedì 17 febbraio 2022

Stiamo vivendo una contingenza che ancora una volta chiama la cultura della pace alla mobilitazione di fronte alle tensioni internazionali che si susseguono a ritmo sempre più incalzante. Una stretta attualità ci porta a guardare alle porte dell’Europa, alla situazione dell’Ucraina, a interrogarci su questo conflitto ancora aperto e al suo riacutizzarsi con possibili conseguenze globali, mentre non sono ancora finite le riflessioni e le analisi necessarie per comprendere la recente evoluzione della crisi afghana.

Il Forum trentino per la pace e i diritti umani riunirà questo venerdì la propria assemblea per approfondire le varie situazioni, offrendo di seguito a tutta la cittadinanza una doppia occasione di riflessione, dalla scrittura al teatro, in un confronto ampio che attraversa trent’anni di storia per arrivare ai “nuovissimi mostri” e alla crescente emergenza dell’odio online.

Venerdì 18 febbraio, alle 18.00, la sala conferenze della Fondazione Caritro (via Calepina 1, Trento) ospiterà la prima presentazione pubblica del racconto collettivo dei 30 anni del Forumpace: “Un’idea disarmante” (People). Gradita la prenotazione scrivendo a forum.pace@consiglio.provincia.tn.it, è ovviamente d’obbligo il greenpass rafforzato.

È una cassetta degli attrezzi: colleziona consapevolmente pensieri, azioni, pratiche, impegni collettivi nella speranza che radici comuni servano per costruire un futuro condiviso. Un futuro per tuttǝ.

Ne parleremo assieme a Marta Villa, curatrice del lavoro, a Stefano Catone, della casa editrice People, in dialogo con la referente di UniTN Ester Gallo. Al Presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder e al Presidente del Forumpace Massimiliano Pilati il compito di salutare e presentare l’incontro. Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, modererà la serata.

Pace e diritti sono sempre state nella storia idee disarmanti che hanno trasformato la prospettiva di chi aveva solo la violenza come alternativa. Oggi, nelle crisi in cui siamo immersǝ, questa visione rovesciata è l’unica che ci rimane: è un’intuizione che può dar vita a percorsi non ancora esplorati, intraprendere scelte inedite, percorrere il presente con un rinnovato senso civico. Per farlo, serve ritrovare lo slancio della grande rivoluzione nonviolenta, che trent’anni fa ci invitava a «disarmare la ragione armata» attraverso nuove forme di ibridazione e coordinamento tra istituzioni e società civile.

Nello stesso momento nasceva il Forum trentino per la pace e i diritti umani, di cui questo libro è un autoritratto polifonico che attraversa generazioni, sfide, traguardi, ritardi e involuzioni.

«Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti per la pace contro ogni guerra e contro ogni violenza, a sostegno dei diritti di tutte le creature viventi e di tutte le minoranze.»: è il XIV Dalai Lama a ricordarcelo nella sua Introduzione al volume.

Al volume hanno contribuito: Giuliano Pontara, Simone Alliva, Camilla Bruti, Stefano Calzà, Lisa Clark, Ludovica Cosner, Sara Cricenti, Lorenzo De Preto, Monica Di Sisto, Christian Kuate, Katia Malatesta, Marianna Malpaga, Clizia Mistretta, Anna Nicolussi Neff, Francesco Ober, Valentina Ochner, Daniele Paoli, Emanuele Pastorino, Massimiliano Pilati, Monica Sadler, Riccardo Santoni, Franco Vaccari, Tommaso Vaccari, Mao Valpiana, Marta Villa, Mattia Voltolini, Federico Zappini.

Al percorso che ha portato alla pubblicazione del libro si collega il progetto “Dalla A alla Z – l’alfabeto del Forum trentino per la pace e i diritti umani”, concretizzato in un libricino che unisce le interpretazioni di 21 parole, scritte da testimoni e persone connesse al Forum e andate in onda in primavera su radio NBC, con quelle realizzate dagli studenti di quattro istituti superiori della città; una rappresentanza di questa redazione giovanile sarà presente in sala.

Di seguito, in collaborazione con il Forum trentino per la pace e i diritti umani, alle ore 21.00 presso il teatro Portland in via Papiria andrà in scena lo spettacolo “Gli altri – indagine sui nuovissimi mostri” della compagnia Kepler – 452, che affronterà con la forza dello strumento teatrale l’importante tema dei discorsi d’odio, su cui il Forumpace è attivo con la collaborazione del Centro per la Cooperazione Internazionale per la redazione di un report annuale sul fenomeno in Trentino.

Si invita la stampa a partecipare all’iniziativa.