CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * LAVORI AULA: « GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI IN RELAZIONE ALLE DIMISSIONI DEL DIRIGENTE PAT ROMANO MASè »

In apertura dei lavori consiliari di oggi pomeriggio sull’assestamento del bilancio di previsione della Provincia, la garante delle minoranze ha chiesto di poter avere informazioni dal presidente della Giunta in merito alle dimissioni appena rassegnate dal dirigente del dipartimento fauna e foreste della Provincia. La richiesta – hanno aggiunto le opposizioni – si giustifica anche perché ieri il governatore aveva preso la parola in Aula per dare una notizia estranea al tema in discussione.

Il presidente del Consiglio ha risposto che se la richiesta è di una informativa la comunicazione se potrà avvenire non durante il dibattito sul punto all’ordine del giorno (la discussione generale dell’assestamento), ma appena esaurito, eventualmente anche questo pomeriggio. Nulla quaestio invece se, come ha poi precisato la garante delle minoranze, la spiegazione richiesta al presidente della Giunta ha le stesse caratteristiche del breve ”inciso” fornito ieri dal governatore ieri sull’orso.

Sollecitato, il presidente della Giunta è intervenuto evidenziando che queste dimissioni dimostrano il forte rispetto del dirigente per le istituzioni e la macchina amministrativa. E ha preannunciato che ora la Giunta farà le sue valutazioni rispetto alle dimissioni del dirigente.

Le minoranze hanno allora chiesto al presidente della Giunta come si pensa di colmare un vuoto importante come quello lasciato dal dirigente e se queste dimissioni potranno essere respinte.

Il presidente ha risposto che esiste una struttura provinciale apposita per la gestione dei grandi carnivori, che non viene messa in discussione dalle dimissioni del dirigente comunicate appena tre ore fa. E ha ribadito che la Giunta farà le proprie valutazioni rispetto alla situazione che si è venuta a creare.

I lavori sono poi ripartiti con la discussione generale del ddl 60 sull’assestamento del bilancio di previsione della Pat proposto dalla Giunta.