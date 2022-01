CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – FORUM PACE * SERVIZIO CIVILE: « AL VIA IL BANDO “COMUNICARE NON È BLA BLA BLA”, CANDIDATURE APERTE FINO AL 6 FEBBRAIO »

10:35 - 28/01/2022

​​Il Forum trentino per la pace e i diritti umani promuove un nuovo progetto di servizio civile, in affiancamento al suo staff a partire dal 1 marzo 2022: “Comunicare non è bla bla bla” è il titolo di questo nuovo bando SCUP che darà la possibilità ad un/una giovane di partecipare attivamente alle iniziative del Forum. Le candidature sono aperte fino al 6 febbraio 2022 (compreso).

Un’occasione unica pensata come percorso formativo, di crescita e scambio reciproco in cui il/la giovane potrà attivare azioni e strategie di comunicazione legate ai progetti di sensibilizzazione e ai temi del Forumpace, in un percorso di sempre maggiore autonomia e nell’azione congiunta con lo staff del Forum.

Inoltre, la persona che trascorrerà il suo servizio civile al Forumpace avrà la possibilità di partecipare tanto alla progettazione quanto alla realizzazione di interventi e attività di sensibilizzazione nelle scuole, con docenti e studentǝ, e sui territori, tanto in supporto alle progettualità già avviate quanto in azioni ulteriori da realizzare in collaborazione con le associazioni del Forumpace e/o con altre soggettività presenti sul territorio provinciale.

Un progetto a 360° che darà al/alla giovane la possibilità di conoscere una realtà storica come il Forum, le associazioni che la compongono, il contesto istituzionale dentro al quale lavora e opera e le molte reti, locali, nazionali ed europee, con cui collabora (dal lavoro con le difensore e i difensori dei diritti umani insieme alla Rete In Difesa Di alla realizzazione di percorsi e progetti di sensibilizzazione con Rete Italiana Pace e Disarmo passando dalla progettazione europea insieme alla rete di soggetti che lavora sulle discriminazioni e il progetto INGRID).

Il/la giovane avrà, inoltre, la possibilità di lavorare in equipe con un gruppo dinamico, composto dallo staff del Forumpace, da volontari e volontarie provenienti dalle associazioni del Forum e, in particolare, quelle del Consiglio della Pace, e da altrǝ giovani in tirocinio, alternanza scuola lavoro o servizio civile che si alterneranno, nel corso dell’anno, all’interno della struttura del Forum.

In particolare, il progetto è pensato in modo da garantire una sovrapposizione con un’altra ragazza già in servizio civile: in questo modo sarà possibile semplificare l’impatto con le tante attività che svolge il Forum e, parallelamente, attivare una dinamica di peer education tra la giovane già in servizio e il/la giovane che inizierà a marzo. Questa azione vedrà il/la giovane sperimentare, nel corso dell’anno di Servizio civile, tanto la posizione di “subentrante”, in affiancamento a giovani che stanno concludendo il proprio percorso, che di “peer educator” nei confronti di chi entrerà in servizio civile, tirocinio o alternanza scuola lavoro durante il suo percorso.

Per maggiori informazioni, basta contattare Riccardo Santoni (riccardo.santoni@consiglio.provincia.tn.it; +39 3351797117), visitare il sito o i social del Forumpace oppure il sito dell’Ufficio del Servizio Civile Unico Provinciale (qui trovate tutte le info per le adesioni; qui, invece, il progetto del Forumpace).

