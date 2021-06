CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – FORUM PACE * “EPPURE IL VENTO SOFFIA ANCORA – TRENT’ANNI DI IMPEGNO PER UNA PACE SOSTENIBILE”: « AL VIA LA RASSEGNA, MERCOLEDÌ 9 GIUGNO ORE 18.00 »

Prende il via questa sera la rassegna “Eppure il vento soffia ancora. Trent’anni di impegno per una pace sostenibile”, organizzata nel trentennale Forum trentino per la pace e i diritti umani con il concorso di una vasta rete di associazioni e partner istituzionali.

Per cinque giornate, l’iniziativa proporrà confronti, riflessioni e contributi multimediali sulle trasformazioni profonde che in questi trent’anni hanno interessato il movimento per la pace. Le grandi manifestazioni di piazza che a cavallo del millennio scuotevano il pianeta contro le guerre nel Golfo e nella ex Jugoslavia sembrano oggi molto lontane. Ma le nuove proteste giovanili sui temi del clima e dell’ambiente, con le nuove forme di impegno e solidarietà sollecitate dalla drammatica esperienza della pandemia, sono il segno di un vento che “ancora soffia”, invitando alla difesa sistemica di tutta la vita, dall’ambiente ai diritti delle comunità e di ogni persona, e a un’organica visione della pace come prodotto di uno sviluppo sostenibile.

Su questi binari la rassegna proporrà tavole rotonde e conferenze in diretta streaming, trasmesse sulla pagina Facebook @forumpacetrentino, ma anche mostre, incontri, lavori di gruppo e proiezioni nelle città di Trento e Rovereto: un denso calendario di eventi, con focus sui temi della nonviolenza, del disarmo, della lotta alle discriminazioni, di una società della cura, che vedrà il contributo di storici, educatori, attivisti, giornalisti, in aggiunta alle testimonianze dirette di alcuni dei protagonisti – presidenti e vicepresidenti – di questi trent’anni di attività del Forumpace.

Di seguito il calendario degli eventi in programma questa sera, domani e venerdì 11 giugno. Per approfondimenti e interviste ai relatori si prega di contattare: Riccardo Santoni, tel 3351797117 Riccardo Santoni, tel.

Mercoledì 9 giugno

ore 18.00 | diretta web

1991-2021. Sguardi sulla cultura della pace e dei diritti

Mettendo in dialogo l’analisi storica e l’esperienza dell’attivismo, l’incontro intende ripercorrere trent’anni di campagne pacifiste e nonviolente, tracciando il ritratto di un movimento articolato e complesso e delle sfide, vecchie e nuove, incontrate lungo la strada.

Con la collaborazione di Fondazione Museo storico del Trentino

Ospiti: Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Mao Valpiana, presidente nazionale del Movimento Nonviolento, e Luisa Chiodi, direttrice dell’Unità operativa Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa del Centro per la Cooperazione internazionale, con un intervento di Giuliano Pontara, filosofo della politica, tra i massimi studiosi della nonviolenza a livello internazionale | Modera: Massimiliano Pilati, presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani

Giovedì 10 giugno

ore 18.00 | Trento, piazza Duomo, Pavillon Trento Film Festival

Per una società della cura. Diritti, risorse, ambiente

Un ampio confronto sul tema della cura e della difesa di tutta la vita, dall’ambiente ai diritti della comunità e alla dignità di ogni persona, per una società più coesa come premessa di una pace sostenibile.

Nell’ambito del 69° Trento Film Festival – MontagnaLibri

Ospiti: Roberto Barbiero, coordinatore del Tavolo provinciale di coordinamento e di azione sui cambiamenti climatici, Marirosa Iannelli, presidente di Water Grabbing Observatory, e Monica Di Sisto, vicepresidente di Fairwatch e promotrice del Manifesto “Per la società della cura”. Modera: Paulo Lima, giornalista, educomunicatore, presidente di Viração&Jangada

evento gratuito a posti limitati, prenotazioni su: trentofestival.it

ore 21.00 | diretta web

Trent’anni di Forumpace

Tavola rotonda con presidenti e vicepresidenti del Forum: il racconto plurale di un lungo percorso condiviso, nel dialogo sempre vivo tra il Trentino e un mondo interconnesso, per rilanciare, “ora e qui”, ogni giorno, la cultura della pace.

Ospiti: Roberto Pinter, Violetta Plotegher, Vincenzo Passerini, Katia Malatesta, Michele Nardelli | Modera: Antonella Carlin, giornalista, conduttrice della trasmissione Mattino Insieme su Trentino TV

Venerdì 11 giugno

ore 18.00 | diretta web

30 voci per 30 diritti

Presentazione del volume di Liberi commenti agli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Fondazione Museo storico del Trentino, 2020) a cura di Elisa Bertò e Mauro Marcantoni: linguaggi e competenze diverse si combinano nei commenti di differenti personalità della politica e della cultura ai trenta articoli della DUDU.

Con la collaborazione della Fondazione Museo Storico del Trentino

Ospiti: Daria de Pretis, giurista, accademica, avvocata, giudice della Corte costituzionale della Repubblica Italiana, Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Elisa Bertò, filosofa e co-curatrice della pubblicazione | Modera: Massimiliano Pilati, presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani

ore 21.00 | diretta web

Nonviolenza, disarmo, educazione alla pace

L’incontro intende approfondire le diverse sensibilità e i diversi approcci della cultura pacifista e nonviolenta, dalle mobilitazioni all’azione educativa, con riferimento all’azione delle reti nazionali e internazionali.

Con la collaborazione di 46° Parallelo e Trentino for Tibet

Ospiti: Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, Lisa Clark, rappresentante italiana per ICAN, la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari premiata con il Nobel per la Pace, e Antonio Zurita, referente Forum Mondiale delle Città e dei Territori di Pace | Modera: Raffaele Crocco, giornalista, direttore di Unimondo e dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

Il programma potrà subire variazioni. Tutti gli aggiornamenti su: www.forumpace.it