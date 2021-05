CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – CPO * PUBBLICAZIONE “ 33 TRENTINE ”: « LA CONFERENZA STAMPA A PALAZZO TRENTINI, IL 6 MAGGIO ORE 10.30 »

Conferenza stampa presentazione “33 TRENTINE” 6 maggio 2021, ore 10.30 Sala Aurora di palazzo Trentini, sede del Consiglio provinciale, via Manci 27, Trento.

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo ha realizzato la pubblicazione “33 Trentine” che riporta al suo interno 33 biografie dedicate alle figure femminili nella storia, nelle arti, nelle scienze e nella società, nate in Trentino o che hanno attraversato nei secoli la nostra provincia.

La pubblicazione verrà presentata nel corso di un webinar gratuito ed aperto a tutte le persone interessate, che si svolgerà in data 7 maggio 2021, dalle ore 17.00 alle 18.30 (ci sono ancora posti disponibili per iscriversi: https://events.orikata.it//33-trentine/ )

La Commissione auspica che, oltre ad essere di interesse per la cittadinanza, la pubblicazione possa costituire uno strumento didattico per le/i docenti, complementare ai libri di testo già in adozione nelle scuole, per ricordare alle studentesse/studenti che le conquiste e il progresso in campo culturale, sociale, scientifico e artistico sono frutto, anche in Trentino, pure del lavoro, dell’ingegno e della determinazione di donne capaci e forti, troppo spesso però non riconosciute adeguatamente.

Infatti, a partire dalla scuola dell’infanzia in poi si studia su libri che ripropongono in molti casi personaggi maschili e stereotipi di genere; la rimozione questi ultimi infonderà maggiore fiducia in se stesse nelle ragazze, che hanno bisogno di modelli femminili importanti che siano di esempio e ispirazione, e alimenterà nei ragazzi il rispetto e la considerazione verso la componente femminile. Scorrendo le diverse biografie, possiamo renderci conto in modo tangibile di quanto il nostro territorio sia ricco di figure femminili degne di nota e considerazione, ma spesso dimenticate .

La ricerca storica e la stesura dei testi sono stati affidati al Centro Studi Interdisciplinari di Genere – Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento (coordinamento: Prof.a Barbara Poggio) e realizzati dalla dott.a Giorgia Decarli; le illustrazioni sono dell’artista Michela Nanut. Abbiamo scelto di un utilizzare un format attrattivo graficamente e di scorrevole lettura, adatto alla fascia di età delle studentesse/studenti cui è rivolto, principalmente della scuola secondaria di primo grado, ma speriamo possa incontrare l’interesse anche di scuole di altro ordine e grado e della cittadinanza in generale.

La pubblicazione fa seguito alla pubblicazione del “Calendario scolastico 2020-2021” che riporta le biografie brevi di circa 260 donne, che ha riscosso molto successo nelle scuole e fra la cittadinanza.

Il progetto vede il fattivo supporto dell’Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento, che molto ringraziamo.

*

Dott.a Paola Maria Taufer

La Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo