CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * COSTI ANNI 2009-2020: KASWALDER, « A PALAZZO TRENTINI SPESE IN CALO (DA 13.660 MLN A 11.611) / A BOLZANO IN CRESCITA (DA 6.229 A 15.071) »

Si è riunita stamane la Conferenza dei capigruppo consiliari. Nota in allegato e copia della relazione del presidente Walter Kaswalder al rendiconto 2020 dell’ente consiliare. Qui sotto, il raffronto sull’andamento dei costi consiliari annuali fra Trento e Bolzano.

Il presidente walter Kaswalder ha riunito stamane la Conferenza dei capigruppo. Ecco i temi trattati.

Tornata consiliare 11-12-13 maggio 2021.

L’orario pomeridiano è stato anticipato dalle 15 alle 14.30. Ci sarà il consueto question time, poi si esaminerà il rendiconto 2020 dell’ente consiliare. A seguire la manovra di bilancio Pat con il ddl 96 della Giunta e il ddl 93 di Alessandro Olivi: 8 ore per varare nuove misure di governo della crisi causata dalla pandemia. Al punto 5 – se la Giunta confermerà la propria disponibilità – si conta di inserire le comunicazioni dell’assessore Stefania Segnana all’aula sull’emergenza sanitaria, chieste dalle minoranze. Punto 6: su richiesta formulata stamane dal vicepresidente Pat Mario Tonina, si dà spazio al ddl Failoni sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 (n. 90/XVI).

Se i tempi lo consentiranno, si proseguirà ulteriormente con una serie di ddl d’iniziativa consiliare: n. 32/Cia sul diritto allo studio, n. 79/Guglielmi sull’ingresso nella C.a.l. del Comun general de Fascia, n. 67/De Godenz sulle sponsorizzazioni a favore delle società sportive, n. 69/Coppola sulla caccia, n. 28/Masè sul difensore civico.

Altre comunicazioni della Giunta.

Sono in attesa quelle chieste da Paolo Zanella sul piano trentino per il Recovery Fund e quella chiesta da Alex Marini sul piano energetico-ambientale provinciale. Oggi il presidente Kaswalder ha spiegato a Zanella che occorrerà calendarizzare una giornata ad hoc di lavori consiliari per evadere questi due temi.

Rendiconto generale del Consiglio per il 2020.

Il presidente Walter Kaswalder l’ha brevemente illustrato stamane, sottolineando con soddisfazione che continua il trend di contenimento virtuoso dei costi dell’ente, in atto oramai dal 2009. L’esito è molto importante anche se visto in raffronto con il Consiglio provinciale di Bolzano: quest’ultimo 12 anni fa partiva da un costo annuale di 6,2 milioni di euro ed è gradualmente arrivato fino ai 15 milioni del 2020; il Consiglio trentino per contro è sceso dai 13,6 milioni del 2009 agli 11,6 milioni dell’anno scorso, lievemente inferiori anche al dato consuntivo 2019. Kaswalder ha detto che si conta di poter restituire alle casse Pat circa 2 milioni di euro di avanzo d’amministrazione, con la possibilità come negli anni scorsi di destinarli alle famiglie trentine più bisognose. Sul 2021 il presidente ha annunciato un leggero aumento di costi del personale, che sarà affrontato per coprire alcune inopportune carenze d’organico.

Regole sul comportamento corretto dei consiglieri.

Il 24 marzo scorso l’aula approvava la risoluzione proposta da Sara Ferrari, per una revisione dei regolamenti consiliari che garantisse maggiore severità verso i comportamenti e le dichiarazioni con carattere offensivo da parte dei consiglieri. Kaswalder ha ottenuto il via libera dei capigruppo a portare in Consiglio una modifica regolamentare relativa al giuramento che i consiglieri eletti effettuano a inizio mandato: si introdurrà anche un esplicito impegno morale a evitare condotte lesive dell’uguaglianza e dignità delle persone. Per l’approvazione occorrerà il voto dei due terzi dell’aula.

Dreier Landtag di Alpbach 2021.

L’assemblea congiunta dei tre territori del Tirolo storico si riunirà in Austria il 21 e 22 ottobre prossimi. Oggi si è concordato che entro il 9 luglio verranno depositate 3 proposte di mozione della maggioranza consiliare, 3 della minoranza e 1 del presidente Kaswalder. I testi verranno vagliati dalla Commissione interregionale di cui fanno parte i consiglieri Ambrosi, Job, Zanella, De Godenz, Paoli e Guglielmi.