CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITà * “SCRITTA SU TORTA E POST FACEBOOK”: TAUFER, « UTILIZZARE UN LINGUAGGIO RISPETTOSO VERSO TUTTE E TUTTI »

In merito all’uso di espressioni sessiste e non rispettose della dignità delle persone, di cui sono stati protagonisti in questi giorni alcuni esponenti politici (scritta sulla torta e post su Facebook), la CPO ribadisce la necessità di utilizzare un linguaggio rispettoso verso tutte e tutti.

La responsabilità nella scelta delle modalità e dei contenuti comunicativi è di particolare rilevanza, soprattutto da parte di chi ricopre ruoli istituzionali.

Auspichiamo che in futuro non si ripetano episodi di questo tipo, poiché una società basata sul rispetto e sul riconoscimento della dignità di tutte/i è una società più compiutamente democratica e civile.

*

La Presidente della CPO

dott.a Paola M. Taufer