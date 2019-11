CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * COMMISSIONE AFFIDI MINORI: « MARA DALZOCCHIO (LEGA) ELETTA PRESIDENTE, VICE SARA FERRARI (PD), SEGRETARIO CLAUDIO CIA (AGIRE) »

Commissione speciale sull’affidamento dei minori, Mara Dalzocchio (Lega) eletta presidente; vice Sara Ferrari (Pd); segretario Claudio Cia (Agire).

Si è insediata questa mattina la commissione speciale d’indagine sull’affidamento dei minori. Presidente è stata eletta, alla prima votazione, Mara Dalzocchio della Lega con 6 voti su otto consiglieri presenti; vice Sara Ferrari del Pd che ha ricevuto 4 voti, due sono andati a Lucia Coppola di Futura e due le schede nulle. Segretario è stato eletto Claudio Cia di Agire che ha ricevuto 4 voti, due sono andati a Coppola, una scheda bianca e una nulla.

Dalzocchio: serve un approccio delicato perché lavoriamo nell’interesse dei minori.

Mara Dalzocchio, dopo l’elezione, ha affermato che quella della commissione sarà un’attività di verifica sul tema dell’affidamento senza voler sollevare polemiche o dubbi sul lavoro svolto fino a oggi dalle persone che si occupano di questi servizi. Serve un approccio delicato, ha aggiunto la neo presidente della commissione speciale, perché l’interesse che deve assolutamente prevalere è quello dei minori. “Non vogliamo sollevare dubbi in base ad eventi nazionali qui sul nostro territorio, ma al tempo stesso – ha continuato – si vuole verificare se il modo di operare delle associazioni private o dei volontari ha bisogno di essere implementato o se, invece, sarà confermato”.

Per quanto riguarda le votazioni, mentre sul nome di Dalzocchio non ci sono stati problemi, sulla vice presidenza Filippo Degasperi di 5 Stelle ha proposto Sara Ferrari del Pd mentre Denis Paoli della Lega, Lucia Coppola di Futura. Dopo una breve consultazione, al ritorno in aula Degasperi ha affermato che è quanto meno irrituale che sia la minoranza a fare un nome per una vicepresidenza che spetta per prassi alla minoranza e ha ribadito che il nome era quello di di Sara Ferrari.

La presidente Dalzocchio ha preso atto della proposta e ha ribadito che questa commissione c’è esclusivamente per la tutela dei minori. Lucia Coppola ha dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica e ha affermato che la proposta di Ferrari era quella di tutta l’opposizione. Alla fine, in base al regolamento che richiede la maggioranza di voti alla prima votazione, si è votato di nuovo ed sono bastati i quattro voti. Due votazioni sono state necessarie anche per l’elezione di Cia a segretario della commissione che nella prima aveva ricevuto 4 voti della maggioranza, 3 Coppola, proposta dalla minoranza, e una scheda nulla.

Della commissione fanno parte, oltre alla presidente Mara Dalzocchio, alla vice Sara Ferrari e al segretario Claudio Cia, Lucia Coppola di Futura, Pietro De Godenz dell’Upt (oggi assente giustificato), Katia Rossato e Denis Paoli della Lega, Luca Guglielmi della Lista Fassa e Filippo Degasperi di 5 Stelle.

La prima seduta della commissione è stata aperta dal presidente del Consiglio Walter Kaswalder.