CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * ASSEMBLEA GECT EUREGIO: « PRESENTI A STAMS IL PRESIDENTE KASWALDER ED IL CONSIGLIERE DI MINORANZA »

Il presidente del Consiglio provinciale e il consigliere di minoranza membri dell’assemblea del Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino hanno partecipato oggi a Stams, nel Tirolo austriaco, alla 18esima seduta dell’organismo interno al Gruppo di collaborazione transfrontaliera.

Si è discusso e votato su una serie di scelte operative maturate dall’esecutivo del Gect stesso e che verranno messe in campo per potenziarne l’efficacia e l’effettiva azione nei tre territori. Tra di esse, l’apertura nel 2021 di un ufficio Euregio anche a Trento, per le attività di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini.