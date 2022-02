CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * 50° ANNIVERSARIO SECONDO STATUTO: PRESIDENTE KASWALDER, « UN TAVOLO REGIONALE PER AGGIORNARLO, IN CONDIVISIONE CON LA PROVINCIA DI BOLZANO » (VIDEO)

16.33 - mercoledì 23 febbraio 2022

SUL PROGRAMMA PER IL 50° DEL II STATUTO IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO.

Il presidente Kaswalder: “Un tavolo regionale per aggiornare lo Statuto”

In una delle eccellenze trentine della ricerca e della formazione – la Fondazione Edmund Mach di san Michele all’Adige – è stato presentato stamane il complessivo programma di manifestazioni per il 50° del II Statuto di Autonomia, coordinate dall’apposito Comitato presieduto da Giuseppe Ferrandi.

E’ significativo parlare proprio qui di Statuto e di Autonomia – ha detto il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder – qui dove l’Istituto agrario venne fondato dalla Dieta del Tirolo, già nel 1874. Essere qui significa quindi sottolineare come il Trentino fin dai tempi dell’Impero asburgico seppe e volle orientare la propria azione di governo del territorio verso l’innovazione e la qualità.

Il presidente ha dichiarato di essere molto motivato a celebrare adeguatamente il traguardo del 50°, di qui al 31 agosto – la data che nel ‘72 segnò la firma del presidente della Repubblica Giovanni Leone in calce al decreto con il testo del nuovo Statuto, prima tappa di attuazione del cosiddetto Pacchetto.

Cinquant’anni dopo – ha annunciato Kaswalder guardando oltre – è maturo il tempo di mettere nuovamente mano allo Statuto. Per immaginarne una terza versione occorre però una forte condivisione fra Trento e Bolzano. Il primo passo sarebbe quello di aprire una fase di studio e di approfondimento attraverso un tavolo di lavoro congiunto, a carattere regionale. Non è facile, ma intendo cercare di promuoverlo e già domani avrò occasione di parlare con i colleghi presidenti Noggler (Consiglio regionale) e Mattei (Consiglio provinciale) a Bolzano: la sfida è quella di raccordare gli ottimi progetti a suo tempo elaborati dai due territori autonomi, che però poi non sono mai stati assemblati tra loro.

Il responsabile dell’ufficio stampa consiliare, Luca Zanin, ha poi contribuito alla conferenza stampa di oggi illustrando le iniziative volute dalla Presidenza. Le direttrici: 1) recupero della memoria storica; 2) proiezione verso il futuro; 3) coinvolgimento dei giovani e trasmissione dell’idea di un’Autonomia responsabile, basata su progetti e idealità che siano consapevoli del perimetro e dei limiti dati (di competenze, di risorse finanziarie, di consenso…).

Questo il dettaglio presentato.

INCONTRI FORMATIVI CON LE SCUOLE.

Il programma 2021/2022 di incontri dell’ente consiliare con le scuole – dalle primarie alle secondarie – sta portando ben 3 mila ragazzi a misurarsi con la realtà storica e istituzionale della nostra autonomia speciale. Fino a maggio si susseguono a cadenza giornaliera le videoconferenze, che mettono gli studenti in relazione con i luoghi dell’autonomia, i consiglieri provinciali eletti, i partner specializzati del Consiglio (Fondazione Degasperi, Scuola di specializzazione sociale, Forum trentino per la pace e i diritti umani, Rete delle Riserve del Brenta, Europe Direct, Servizio legislativo del Consiglio, Autorità per le minoranze linguistiche). Uno dei moduli di approfondimento proposto riguarda specificamente la storia dell’Autonomia regionale e provinciale e può contare sul supporto del Museo storico del Trentino.

I laboratori dal titolo “Ci pensiamo noi” sono una proposta di secondo livello, che è stata avviata ed è in corso d’opera con tre istituti scolastici trentini: liceo Andrea Maffei di Riva del Garda, liceo Giovanni Prati di Trento e Istituto tecnico don Milani di Rovereto. Essi potranno contare sulla collaborazione diretta delle strutture consiliari e dei servizi competenti per materia della Provincia Autonoma. Le classi coinvolte stanno già lavorando con gli insegnanti per elaborare un contributo d’idee per il governo del Trentino, gli elaborati finali diranno (e proporranno) qualcosa su temi come l’energia da fonti rinnovabili, le politiche giovanili e l’ipotetica dotazione di un preambolo ideale per la nostra carta statutaria. Gli elaborati finali verranno presentati il prossimo settembre.

I DIBATTITI CONSILIARI E LE PROPOSTE DI LEGGE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI E DEI RICERCATORI

Il Consiglio provinciale ha digitalizzato tutti i resoconti verbali delle sedute consiliari svoltesi dal 1972 a oggi. Lì dentro c’è tutto il patrimonio di idee, opinioni, proposte di cui si sostanzia il cosiddetto potere legislativo dell’autonomia speciale. Il materiale sarà consultabile anche per parole chiave e costituirà quindi una banca dati che l’Ufficio di Presidenza riteneva opportuno rendere accessibile a chiunque voglia studiare aspetti della storia autonomistica di questo mezzo secolo. La digitalizzazione ha riguardato anche tutti i disegni di legge depositati dal 1972 al 2022.

EDIZIONE SPECIALE

DI CONSIGLIO PROVINCIALE CRONACHE

Il nostro ufficio stampa, che racconta costantemente l’attività consiliare e dei suoi organi attraverso il periodico Consiglio provinciale Cronache, nel 44° anno di vita della testata dedicherà quest’estate un numero speciale al traguardo raggiunto dallo Statuto di Autonomia. Ai 28 mila abbonati, alle famiglie dei trentini, alle scuole, agli emigrati all’estero arriverà dunque uno strumento per realizzare compiutamente i significati storici, giuridici e sociali della specificità istituzionale trentina.

MOSTRA A PALAZZO TRENTINI, IMMAGINI DELL’AUTONOMIA

Nell’atrio di palazzo Trentini la Presidenza promuoverà una rassegna fotografica d’autore, che traguarderà lo sviluppo dell’autonomia trentina dalle origini nel 1946 fino alla quietanza liberatoria che nel 1992 chiuse la vertenza altoatesina. Un modo per rendere anche visibile e più fruibile da tutti l’immagine di un Trentino che ha saputo autogovernarsi e governare il proprio sviluppo autonomo.