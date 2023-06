CONSIGLIO PROVINCIALE – CPO * RADUNO ALPINI A BORGO VALSUGANA: « NO A VIOLENZE SULLE DONNE, LA BATTAGLIA SI VINCE SE CONDOTTA TUTTI ASSIEME »

18.20 - lunedì 5 giugno 2023

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo ha partecipato domenica 4 giugno a Borgo Valsugana alle celebrazioni dedicate al 12° Raduno Sezionale Alpini Trento, al 100° di fondazione del Gruppo Alpini Borgo Valsugana e al 25° Raduno di Zona Valsugana e Tesino.

In accordo con la Sezione Alpini di Trento, la Commissione ha portato, tramite la sua presidente Paola Taufer e la Vicepresidente Enrica Vinante, un messaggio contro le violenze e per il rispetto delle donne, sfilando al fianco del Corpo Alpini con uno striscione su questi temi. Ringraziamo la comunità di Borgo Valsugana, le Alpine, gli Alpini, il loro presidente Paolo Frizzi per l’accoglienza calorosa e la condivisione.

La battaglia contro le violenze e per il rispetto sulle donne può essere vinta solo se condotta tutte e tutti insieme.