CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * TRENTINO- LAND SALZBURG: « A VILLA LAGARINA IL PRESIDENTE KASWALDER INCONTRA LE AUTORITà SALISBURGHESI »

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, ha partecipato – ieri pomeriggio e questa mattina, a Villa Lagarina -alle cerimonie che rilanciano l’amicizia tra il Trentino e il Land Salzburg, nel 400° dalla consacrazione di Paride Lodron a Principe Vescovo della città austriaca.

Il presidente Kaswalder si è intrattenuto con con le autorità salisburghesi durante la Messa e poi in piazza per i momenti ufficiali culminati nelle salve d’onore sparate dai Bauernschuetzen di St. Johann in Pongau.