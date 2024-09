CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * RIFORMA STATUTO: «BOCCIATA LA RISOLUZIONE MINORANZE / FUGATTI, “IL PRINCIPIO D’INTESA NON SI TOCCA, SI DEVE PROCEDERE CON LE ALTRE SPECIALI»

12.44 - lunedì 30 settembre 2024

Riforma dello Statuto, bocciata la risoluzione della minoranza. Fugatti: il principio dell’intesa non si tocca, ma si deve procedere con le altre speciali.

Mattinata di discussione sui temi della riforma dello Statuto in Consiglio provinciale. Una seduta chiesta dalla minoranza per ascoltare e discutere la comunicazione del Presidente Fugatti il quale, in estrema sintesi, ha affermato che il principio dell’intesa rimane centrale, ma nella trattativa con Roma va tenuto conto anche delle esigenze delle altre autonomie speciali che chiedono cambiamenti più ampi degli Statuti. Al termine della discussione generale l’opposizione ha presentato una risoluzione (bocciata con 18 no e 14 sì) con la quale si intendeva impegnare la Giunta a far precedere l’intesa a ogni modifica statutaria; a valutare un percorso autonomo delle due Province; ad inserire un passaggio sulle competenze della Regione e a presidiare in modo puntuale l’indipendenza dei percorsi normativi per la modifica degli Statuti da quelli che riguardano l’autonomia differenziata e il premierato.

Prima dell’intervento di Maurizio Fugatti, il capogruppo di Campobase, Francesco Valduga, ha fatto un riassunto delle “puntate precedenti” del confronto che si è tenuto in questi ultimi mesi con il Consiglio e le minoranze. Valduga ha messo in evidenza che sui giornali sono apparsi articoli e prese di posizione che sembrerebbero mettere in dubbio l’obiettivo di ottenere il principio dell’intesa e ciò ha spinto la minoranza, già nei giorni scorsi, a chiedere una comunicazione ufficiale che però non c’è stata.

Il Presidente Fugatti ha ripercorso l’iter dell’ipotesi di modifica dello Statuto che, ha ricordato, nasce dalla necessità di recuperare le competenze legislativa e di fissare il principio dell’intesa.

Lo schema del ddl (venne presentato il 3 ottobre al Festival delle Regioni dai presidenti delle speciali alla Meloni) è composto da 6, articoli, uno per regione speciale, e uno che mantiene in essere la clausola di maggior favore contenuto nell’art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001.Sulla base del documento di Torino, ha detto ancora Fugatti, il 22 marzo scorso il Ministero degli affari regionali ha inviato alle autonomie una sintesi dei principi dell’ipotesi di modifica degli statuti speciali. Per questo è stato istituito un tavolo tecnico che ha concluso il suo lavoro il 15 maggio scorso. Successivamente, ha continuato nella sua relazione il Presidente, con il Ministero si è convenuto di suddividere le attività del tavolo tecnico in due parti: la prima riguardante i principi comuni a tutte le speciali; la seconda su quali attribuzioni di ulteriori materie, tema sul quale si sono manifestate le più ampie differenze tra le regioni a statuto speciale. Questioni che verranno affrontate su tavoli tecnici bilaterali.

Per quanto riguarda i principi comuni, ha continuato Fugatti, questi riguardano i limiti dell’esercizio legislativo delle speciali in termini analoghi a quelli previsti per le Regioni ordinarie dall’art.117 della Costituzione, comprendendo una nuova definizione del ruolo delle norme di attuazione e il procedimento di revisione statutaria con l’introduzione del principio dell’intesa. Inoltre, gli interventi di manutenzione statutaria con l’adeguamento della legge del 2001. In particolare con l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano i controlli preventivi di legittimità e di merito sulle leggi delle autonomie speciali; l’adeguamento alle disposizioni dell’art.127 della Costituzione in materia di impugnativa delle leggi regionali e provinciali e, infine, la procedura di promulgazione e pubblicazione delle norme e l’abrogazione delle disposizioni sui controlli sugli atti degli enti locali.

Il 20 giugno scorso, ha ricordato il Presidente, si è tenuta la riunione dei presidenti delle speciali nella quale si è confermata la volontà di qualificare espressamente come esclusiva la podestà legislativa primaria delle Regioni e province autonome, nel nostro caso modificando l’art.4 dello Statuto introducendo questo testo: «In armonia con la Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali, la Regione ha competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, nelle seguenti materie…». Inoltre, di confermare la volontà di attribuire alle norme di attuazione una funzione di raccordo tra la legislazione statale e quella regionale e provinciale.

Queste richieste, ha sottolineato Fugatti, hanno fino ad ora trovato accoglimento anche se informale. Il 25 settembre scorso, ha continuato, si è tenuta un’altra riunione dei presidenti delle speciali per coordinare la posizione comune in vista dell’incontro con la Presidente del Consiglio che si terrà la prossima settimana. Tutti hanno sottolineato, ha affermato Fugatti, la necessità di avere tempi certi per l’approvazione del ddl del Governo. Infine, ha affermato che sia i presidenti che il ministro Calderoli hanno condiviso la necessità di un coinvolgimento dei Consigli, così come è già avvenuto nei mesi scorsi per quello di Trento attraverso la Sesta commissione, la Conferenza dei capigruppo e con l’approvazione di due risoluzioni a febbraio e a settembre.

Per quanto riguarda il punto forte dell’intesa, Fugatti ha concluso affermando che: “ La volontà del consiglio provinciale, espressa nella prima risoluzione approvata, di limitare, in una prima fase, la proposta di modifica dello Statuto all’introduzione del principio dell’intesa, per quanto condivisibile, si è dovuta conciliare con l’esigenza di trovare un percorso comune con le altre autonomie speciali, che, invece, avanzavano proposte di modifica più ampie. A fronte della possibilità di affrontare un percorso comune, con maggiori possibilità di successo, si è quindi ritenuto opportuno includere ulteriori aspetti nella proposta di modifica, pur ribadendo l’importanza dell’introduzione del principio dell’intesa”.

Valduga: dobbiamo cercare una via autonoma per trattare con Roma

Francesco Valduga (Campobase) ha affermato di ritrovarsi nel percorso che è stato fatto, ma c’è la percezione che sia cambiato qualcosa rispetto alle ultime settimane, anche se sembra che non ci siano ostacoli tecnici al principio dell’intesa. I problemi politici sembrano essere emersi nei rapporti con le altre regioni che sembrano avere un’idea diversa sulla centralità del principio dell’intesa. E poi c’è la preoccupazione che questo principio forte possa, come è comprensibile, mettere in difficoltà forze come Fratelli d’Italia che hanno una visione centralista. Da questo punto di vista, ha continuato Valduga, qualche preoccupazione viene anche dal premierato. In sintesi, ha concluso, anche se c’è una condivisione del percorso, preoccupano i rapporti con le altre regioni e quello con le forze politiche che accetterebbero con difficoltà il principio dell’intesa. Secondo Valduga, una speciale tra le speciali come la nostra autonomia, dovrebbe cercare una sua strada e poi ci si dovrebbe chiedere cosa fare di fronte ad uno stato che sembra diventare sempre più centrale.

De Bertolini: il premierato rimanga fuori dalla partita

Andrea de Bertolini (Pd) ha fatto riferimento a quelle che ha definito le estemporanee le dichiarazioni di Urzì che sembravano fatte per dare una bastonata alle trattative tenute da Fugatti e Kompatscher. Sulla relazione del Presidente ha affermato che pare ancora aperto il tavolo sulle competenze e sul piano politico l’esponente Pd ha messo in evidenza il pericolo derivante dalle tensioni interne alla maggioranza nazionale sulle riforme istituzionali. Prima di tutto lo “scambio” politico tra riforme degli statuti delle speciali e il premierato, proposta che rischia di alterare in modo “tossico” gli equilibri istituzionali. Perché non c’è la solo la sorte della nostra autonomia, ma anche quella della Repubblica.

Coppola: prima di tutto serve un legge sull’intesa

Lucia Coppola (Avs) ha affermato che non era mai accaduto che su una riforma statutaria non siano stati coinvolti i consigli regionali e provinciali. Alla fine degli anni ‘90, ha ricordato, è partita la riforma costituzionale che si è conclusa con la modifica del titolo V nel 2002, per la quale i parlamenti locali vennero interessati. L’esponente di Avs ha anche sottolineato che, l’articolo 10 delle riforma del 2001 non è mai stato attuato e la giurisprudenza della Consulta è stata sempre sfavorevole nei confronti dell’Autonomia. Riguardo il principio dell’intesa, secondo Coppola, questo dovrebbe essere posto come passo preliminare, tenuto anche conto della scarsa simpatia di cui soffre la nostra autonomia. Quindi, l’intesa andrebbe introdotta con una legge ad hoc prima di procedere con tutti gli altri argomenti.

Demagri: dobbiamo difendere i principi della nostra autonomia

Paola Demagri (Casa Autonomia), apprezzando la relazione di Fugatti, ha detto che c’è una forte preoccupazione di fronte a questo adeguamento dello statuto che deriva dal momento storico e geopolitico. Una vicenda nella quale prevalgono i lati oscuri alimentati da dichiarazioni e da silenzi dal parte della maggioranza e da quello della vicepresidente in aula nella scorsa seduta. I capisaldi dello Statuto possono essere migliorati, ha detto ancora, ma i principi non sono invecchiati, anzi vanno difesi. Per questo è decisivo il principio dell’intesa, quelle “paroline” “previa l’intesa” in base al quale si potranno affrontare gli adeguamenti con serenità puntando al recupero delle competenze. Ma non ci può essere un’omologazione con le altre autonomie. La consigliera ha chiesto di impegnarsi di conservare la nostra autonomia.

Kaswalder: finché a Roma c’è Calderoli possiamo stare tranquilli

Walter Kaswalder (Patt) ha detto che finché a Roma c’è Calderoli si può stare tranquilli. Un ministro, ha ricordato, che ha una lunga militanza autonomista, basti pensare che suo nonno fondò un partito autonomista. Quindi con un ministro come questo e Fugatti e Kompatscher ci si può considerare in una “botte di ferro”. Infine, ha ricordato che a Trento la sinistra ha raccolto più di 5000 firme contro l’autonomia differenziata e questa è un’ulteriore testimonianza, per Kaswalder, che si deve diffidare di tutti i partiti nazionali. Ma anche per l’esponente Patt se non ci sarà l’intesa è meglio fermare l’iter di modifica statutaria. Infine, Kaswalder ha confermato la sua fiducia ai due presidenti.

Degasperi: ci si è dimenticati della Regione

Filippo Degasperi (Onda) ha detto che non si capisce perché nella scorsa seduta di consiglio di settembre non c’è stata chiarezza e si è dovuto arrivare a questa convocazione straordinaria. Eppure, l’onorevole Urzì ha fatto dichiarazioni pesanti del tipo che l’intesa sarebbe un paradosso e che non farebbe parte degli accordi di governo in Alto Adige. Inoltre, in questi ragionamenti sullo Statuto non si parla assolutamente di riforma della Regione. Tema del quale, peraltro, si continua a parlare in Consiglio regionale.

Fugatti: tutte le speciali sono d’accordo con l’intesa, ma chiedono un pacchetto più ampio

Fugatti, in replica alla discussione generale, ha affermato che tutte le regioni sono a favore dell’intesa ma vogliono aggiungere gli altri punti e quindi mirano a ottenere un pacchetto più ampio. Per ciò che riguarda gli ambiti partoclari sono l’anmbiente, fauna; idroelttrico, servizi pubblcii locali, il personale. Sulla questione del premierato, ha detto Fugatti, è fuori dal percorso delle speciali per le riforme dello Statuto.

Valduga: nella risoluzione l’impegno ad affrontare un percorso autonomo

Francesco Valduga ha spiegato che nella risoluzione presentata dalla minoranza le premesse sono state ampliate e nel dispositivo si invita la Giunta a valutare un percorso autonomo e nella modifica dello Statuto e si è inserito un passaggio relativo alle competenze della Regione oltre all’invito a presidiare l’indipendenza dei percorsi normativi per la modifica degli Statuti da quello dell’autonomia differenziata e premierato. E infine l’impegno a coinvolgere la Sesta commissione e il Consiglio.

Maestri: sull’intesa c’è il rischio che Trento e Bolzano abbiamo visioni diverse

Lucia Maestri (Pd) ha affermato che si deve insistere sulla priorità dell’intesa anche perché Kompatscher, nella sua relazione al Consiglio provinciale di Bolzano, ha ricordato che solo la Provincia di Bolzano è coperta dalla tutela internazionale. Anche se, ha ricordato l’esponente dem, il presidente altoatesino ha anche aggiunto comunque un bene sgombrare il campo da possibilità di modifiche unilaterali dello Statuto. Quindi, c’è la preoccupazione che ci sia una differenza tra le due Province sulla concezione dell’intesa. Kaswalder ha precisato che il primo ministro austriaco, rispondendo ad un’interrogazione, ha affermato che la tutela non è solo per il Sudtirolo ma anche per il Trentino.

Fugatti: no alla risoluzione, ma non è un no nel merito

Fugatti ha spiegato il no della maggioranza non è nel merito nma è motivato dal fatto che non ci sono novità e se ci saranno verranno discusse dopo l’incontro con la Presidente Meloni che, come detto, si terrà la prossima la prossima settimana.