CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * CONVOCAZIONI AULA: « DA MARTEDÌ 8 A GIOVEDÌ 10/11, È PREVISTO L’INGRESSO IN AULA DI LUCIA MAESTRI E DI BRUNA DALPALÙ »

18.08 - mercoledì 02 novembre 2022

​​​Inizierà con l’ingresso in aula e il giuramento delle due nuove consigliere provinciali Lucia Maestri e Bruna Dalpalù la prima sessione di novembre dell’assemblea legislativa, in programma da martedì 8 a giovedì 10 novembre, dopo l’accettazione delle dimissioni di Sara Ferrari e Alessia Ambrosi, rispettivamente del Pd e di Fratelli d’Italia, recentemente elette in Parlamento. Proprio oggi l’esponente di FdI ha consegnato a palazzo Trentini la lettera che annuncia le sue dimissioni dal Consiglio.

Dopo che le due sostitute avranno preso posto nell’emiciclo, seguiranno l’esame del question time e le nomine suppletive dei componenti della Commissioni permanenti, la Quarta e la Quinta, nelle quali erano inserite Ferrari e Ambrosi.

Si passerà poi all’esame e all’approvazione del bilancio consolidato della Provincia per l’esercizio finanziario 2021.

I lavori proseguiranno affrontando i punti non trattati nell’ultima seduta di ottobre, con l’esame dalle proposte di mozione 535 di Lucia Coppola (Misto-Europa Verde) “Interventi per la mitigazione della crisi climatica”, e 545 di Alessandro Olivi (Pd), che prevede l’attivazione della procedura pattizia con il governo per la modifica dell’articolo 13 dello Statuto di autonomia a seguito dell’aumento del costo dell’energia.

Previsto anche l’esame di una serie di provvedimenti rimasti in sospeso da precedenti tornate consiliari:

– il ddl 95 di Coppola per inserire nella normativa provinciale sulla scuola del 2006 l’educazione alla tutela ambientale;

– il ddl 84 proposto da Lorenzo Ossanna (Patt) per un’integrazione dell’articolo 112 contenuto nella legge provinciale del 2015 sul governo del territorio 2015;

– due proposte di progetto presentate da Alex Marini (Misto-5 Stelle) finalizzate a modificare lo Statuto la prima in materia di tributi locali e per l’impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali, la seconda per potenziare la partecipazione popolare e sulle politiche fiscali delle autonomie locali.

All’ordine del giorno c’è anche l’esame

– del ddl 71 di Marini, che propone di introdurre la difesa civica anche in ambito sanitario e la salvaguardia dei diritti degli anziani

– e del ddl 104 di Alessandro Olivi (Pd) che prevede di sostenere le famiglie agendo sull’assegno unico provinciale.

Infine la convocazione impegna il Consiglio provinciale ad esaminare due disegni di legge in materia di attività culturali:

– il 56 del neocapogruppo del Pd Luca Zeni che propone modificazioni della legge provinciale del 2007 sulle attività culturali 2007″;

– e il 17 proposto dall’assessore Mirko Bisesti (Lega), che prevede di rivedere la medesima normativa introducendo agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino. ​

​