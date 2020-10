CONSIGLIO PAT * SPINELLI RISPONDE A GHEZZI: A22: « AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA NON PREVEDE DI PROCEDERE A LICENZIAMENT A MEDIO TERMINE, SARÀ TENUTA AD EFFICIENTARE DEL 3,91% ANNUO I COSTI »

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue dopo aver acquisito le necessarie informazioni da Autostrada del Brennero Spa.

La società Autostrada del Brennero Spa non prevede di procedere a licenziamenti anche se, a medio termine, la stessa sarà tenuta ad efficientare del 3,91% annuo tutti i costi, così come richiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 15 marzo 2019.

Per quanto le tariffe dei pedaggi non risultino in diminuzione, si stima, per il futuro, un decremento dei dividendi.