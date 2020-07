CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: « INCONTRO CON I REFERENTI PER IL SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A CAUSA DELL’EPIDEMIA CORONAVIRUS »

Si è svolto questa mattina presso la seconda Commissione permanente un incontro con i referenti della petizione popolare 4, avente ad oggetto il sostegno alle piccole e medie imprese in ragione dell’epidemia in corso.

In collegamento da remoto, i firmatari hanno illustrato i contenuti del documento che intende manifestare il disagio dei possessori di partite iva che si sono sentiti abbandonati senza certezze sul futuro nel contesto del lockdown. Di qui la nascita di un gruppo di sensibilizzazione e di una nuova associazione a sostegno della causa, perché il tessuto economico non gode di buona salute nemmeno in Trentino. Obiettivamente, hanno ammesso, dalla stesura del documento ad oggi, avete fatto un lavoro soddisfacente e di sensibilità, traducendo alcuni nostri spunti. Tuttavia, permane una forte paura di fronte a possibili nuove chiusure e all’incertezza su quello che sarà.

Un consigliere di minoranza ha argomentato che occorrerà anticipare l’eventuale problematica di chiusura e da questo si deve partire. Il gruppo, di cui faccio personalmente parte, ha aggiunto, è una grossa opportunità per tenere monitorato il sistema. Un esponente della maggioranza ha apprezzato la nascita dell’associazione: delle idee emerse al suo interno si è tenuto conto, ha detto, assicurando l’ascolto da parte della Giunta in futuro, anche su altre tematiche. Un altro consigliere di maggioranza ha chiesto se ci siano stati dei miglioramenti nelle ultime settimane. Quello che al principio più ha stupito, ha replicato uno dei firmatari, è stato il ricorso massiccio agli aiuti e la diffusa difficoltà del settore: c’è qualche cenno di miglioramento in alcuni settori, ma permane molta paura per l’autunno e la primavera.

Velocizzare la liquidazione della cassa integrazione in deroga, potrebbe essere di aiuto: è stata percepita in marzo, ma resta ancora da liquidare aprile e maggior. Il nostro obiettivo, ha concluso, è la salvaguardia di tutti, anche delle più piccole realtà che spesso sfuggono all’attenzione del pubblico. Da parte dell’amministrazione provinciale c’è stato un forte sostegno sia morale che economico alle aziende in difficoltà, ha osservato un esponente di maggioranza: ovvio che pensare ad una ripresa veloce è impensabile, fare impresa è difficile e forse serviva maggiore aiuto dal governo perché 600 euro al mese è ben poca cosa. Tuttavia, la politica locale non ha abbandonato il settore ed è sempre stata e sempre sarà presente.

La Commissione ha aggiornato l’esame del documento a dopo l’estate.