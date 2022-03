CONSIGLIO PAT * SCOMPARSA MARIA ROMANA DEGASPERI: KASWALDER, « HA VALORIZZATO LA MEMORIA DEL PIÙ GRANDE UOMO POLITICO NATO IN TRENTINO »

12.24 - mercoledì 30 marzo 2022

Il 19 marzo del 2013 Maria Romana Degasperi, che purtroppo ha concluso il suo viaggio terreno, fu ospite a palazzo Trentini, quando il Consiglio provinciale volle onorarla in occasione dei suoi splendidi 90 anni. Ad accoglierla fu l’allora vicepresidente Claudio Eccher, che volle sottolineare il suo straordinario impegno nel tramandare – soprattutto ai giovani – la vita e l’opera del grande padre, la sua battaglia contro il fascismo e gli ideali di unità politica europea.

Lei si schermì anche simpaticamente, affermando di essere stata solo la giovane segretaria di Alcide e di averlo in queste veste potuto seguire in viaggi e campagne elettorali. La verità è che Maria Romana ha davvero interpretato splendidamente il compito di valorizzare la memoria del più grande uomo politico mai nato in Trentino. Per questo dobbiamo levare il cappello e tributarle la riconoscenza di tutta l’assemblea legislativa provinciale.

*

Walter Kaswalder

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento