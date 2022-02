CONSIGLIO PAT * SCOMPARSA CLAUDIA PICCOLI: KASWALDER, « È STATA UNA DELLE ESPONENTI PIÙ RISPETTATE E APPREZZATE DELLA POLITICA TRENTINA »

10.35 - lunedì 21 febbraio 2022

A nome di tutti i colleghi e quindi dell’intero Consiglio provinciale, vorrei rivolgere ai familiari di Claudia Piccoli Rensi le più sentite condoglianze. La dipartita della loro congiunta è una perdita per il Trentino che deve essere adeguatamente evidenziata. Claudia Piccoli è stata una delle esponenti più rispettate e apprezzate della politica trentina della cosiddetta Prima Repubblica. Fedele alle idealità della Democrazia Cristiana, poté rappresentare il partito di maggioranza relativa in ben quattro legislature provinciali consecutive, dalla sesta alla nona. Debuttò come prima dei non eletti, subentrando nel novembre 1971 al consigliere Vito Lucianer, che era deceduto.

Fu vicepresidente del Consiglio provinciale e assunse poi funzioni di governo, incidendo quindi concretamente nelle politiche dell’autonomia speciale trentina, forte del nuovo Statuto: fu assessora supplente dal dicembre 1976 nella giunta Grigolli, poi assessora all’istruzione nella IX legislatura (1981-1985) con Flavio Mengoni presidente, infine al lavoro e formazione professionale nella X (1985-1988) nell’esecutivo di Pierluigi Angeli.

Un tratto distintivo della sua attività pubblica fu sicuramente l’impegno per una qualificata e più forte rappresentanza femminile nelle istituzioni: le donne elette allora erano davvero poche e Piccoli si trovò a lungo ad essere l’unica in Consiglio provinciale, dopo aver condiviso sesta e settima legislatura con un’altra “pioniera” come Giuseppina Bassetti.

*

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale di Trento