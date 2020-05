CONSIGLIO PAT * RSA E POST-COVID: « GHEZZI DEGASPERI E MARINI CHIEDONO AL PRESIDENTE KASWALDER UNA CONFERENZA DI INFORMAZIONE, CON IL MINISTRO ALLA SALUTE SPERANZA »

La proposta del capogruppo di Futura sottoscritta da Degasperi e Marini. Ghezzi: anche il ministro Speranza alla conferenza di informazione sul futuro delle Rsa nel post-Covid.

​“Modelli e strumenti di intervento con cui migliorare, dopo la pandemia da Covid-19 e i suoi gravi effetti nelle rsa del Trentino, la rete dei servizi sociosanitari e socioassistenziali residenziali e domiciliari per la presa in carico di persone non autosufficienti, di pazienti cronici e fragili”. Questo il tema individuato per la conferenza di informazione del Consiglio provinciale chiesta il 20 maggio scorso da Paolo Ghezzi di Futura al presidente dell’assemblea legislativa Kaswalder con una lettera sottoscritta da altri due capigruppo: Filippo Degasperi di Onda Civica Trentino e Alex Marini del Gruppo misto e del Movimento 5 Stelle. I relatori proposti “sulla cui scelta – precisa Ghezzi – sono pronto a confrontarmi con la presidenza e la segreteria generale”, dovrebbero essere a suo avviso il ministro della salute o suo delegato, esperti a livello nazionale, docenti universitari, specialisti dei servizi agli anziani e ai soggetti fragili, medici di medicina pubblica, geriatri, caposala, coordinatori del personale infermieristico nelle rsa, ecc.. “Questo – conclude il capogruppo di Futura – per avere un panorama articolato e dettagliato delle possibili risposte”.

In allegato, la lettera di richiesta al presidente Kaswalder