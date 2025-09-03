CONSIGLIO PAT – QUINTA COMMISSIONE: «FORMAZIONE PROFESSIONALE, SISTEMA SCOLASTICO ED ESAMI DI RIPARAZIONE»

16.47 - mercoledì 3 settembre 2025

La V Commissione permanente del Consiglio provinciale, riunita oggi pomeriggio dal presidente Christian Girardi, ha dato via libera a una delibera di Giunta in tema di formazione professionale ed ha avviato l’esame del disegno di legge 22/XVII di Filippo Degasperi ancora in materia scolastica (esami di riparazione).

1) Aggiornamento del programma pluriennale della formazione professionale: parere positivo e percorso più fluido fino al quinto anno

La proposta di deliberazione della Giunta è stata approvata con l’astensione dei due commissari di minoranza. E’ stata l’assessore competente Francesca Gerosa a illustrare il te-ma con i propri dirigenti. Si tratta di un aggiornamento annuale del piano in questione, con introduzione anche dei nuovi percorsi quadriennali di f.p., legati alla nuova riforma provinciale deliberata a giugno. E’ stato eliminato il colloquio motivazionale per l’accesso al quarto anno, è stato poi aggiornato il numero delle classi Capes (positivamente passati da 12 a 29 classi in un biennio). C’è poi la conferma degli standard dimensionali delle classi.

Gerosa ha parlato di ricadute importanti di un lavoro svolto da inizio legislatura sul settore della formazione professionale. Ha detto che l’intento è di far sì che la f.p. non venga più considerata un’offerta di serie B e che i ragazzi attraverso di essa possano anche pervenire al quinto anno e quindi al diploma di scuola superiore. I numeri rivelano un interesse importante e crescente.

Lucia Maestri (Pd) ha apprezzato gli obiettivi indicati, sottolineando che serve una maturazione culturale per modernizzare fino in fondo la formazione professionale. Ha rivolto alcune domande puntuali, nel segno di tutelare il diritto di accesso allo studio per tutti. Domanda sui tetti di classi indicati nel piano per ciascun istituto: nessuno sarà comunque escluso – questa l’assicurazione dell’assessorato – e ci sarà inclusione anche di tutta quella quota di ragazzi che da settembre a fine anno si spostano dal sistema scolastico alla formazione professionale.

Numero minimo di ragazzi per classe: per Maestri in generale sono troppo elevati nel sistema scolastico trentino. Gerosa ha spiegato che per la f.p. si cerca di abbassare il tetto minimo di studenti per classe e dare spazio a tutti i ragazzi interessati, a meno di limiti strutturali insormontabili.

Altra risposta rassicurante: gli enti formatori trentini e la associazioni di categoria sono stati pienamente coinvolti in questo passaggio riformatore.

Su Its Academy: Gerosa ha spiegato che c’è stato ampio coinvolgimento, qualche ente ha chiesto approfondimenti sull’obbligo effettivo di loro costituzione. Sul tema si sta approfondendo.

Maria Bosin (Patt) ha detto di avere a cuore in particolare la possibilità data ai ragazzi del-la f.p. di arrivare anche fino all’esame di maturità. Si è appreso che a Tesero quest’anno non parte il corso Capes e sul punto è stato spiegato che questo accade perché ci sono solo due iscritti, in una località di grande assorbimento da parte del mercato del lavoro.

Eleonora Angeli (Lista Fugatti) ha plaudito all’espansione in corso del sistema di f.p., an-che sul piano territoriale. Un vero cambio di paradigma che garantisce al settore una digni-tà di prim’ordine, coerente con le aspettative del mercato.

Chiara Maule (Campobase) ha chiesto come si interviene per evitare la dispersione sco-lastica anche nel campo della f.p.. Gerosa: ci stiamo lavorando, anche sul piano dell’orientamento allo studio fin dall’età della scuola media. Abbiamo fatto partire in Alto Garda una progettualità dedicata insieme a Iprase, che coinvolge il territorio per indagare il fenomeno e attuare politiche puntuali.

Ddl Degasperi: aperto il testo che introduce gli esami di riparazione nelle scuole trentine per le carenze di apprendimento estese

Filippo Degasperi (Onda) ha illustrato il testo, di data 4/4/2024, ai colleghi: la mia è la proposta di sistemare la legge Salvaterra in alcuni punti critici. Il sistema di recupero dei debiti – ha chiarito tra l’altro – secondo noi va rivisto: opzione dell’esame di riparazione (e possibilità di bocciatura) per chi accumula almeno due materie insufficienti. In tema di formazione professionale il ddl 22/XVII insiste per spianare la strada alla possibilità per i ragazzi di arrivare fino all’esame di maturità, senza imbuti di sorta. Presupposto indispensabile questo – dice Degasperi – per affrancare il settore dalla categoria di scuola di serie B.

L’assessore Gerosa ha ringraziato Degasperi per i temi che pone, di interesse comune per tutti. L’assessore ha colto l’occasione per annunciare che è in fase di definizione il suo ddl proprio in tema di carenze formative, a valle degli opportuni confronti anche con il mini-stero. Ha assicurato che lo sottoporrà anche al Consiglio del sistema educativo non appena integralmente ricostituito e che di lì partirà il percorso partecipato.

Accesso all’esame di Stato dalla f.p.: siamo sulla stessa linea – ha detto – noi stiamo appunto lavorando per agevolare l’accesso al Capes (5° anno) e fin d’ora togliamo il colloquio per l’accesso al quarto anno.

Gerosa – in risposta a un passaggio del testo Degasperi sul Csep – ha anche rivendicato l’ampia democraticità e trasparenza con cui già oggi si forma il Consiglio del sistema educativo, i cui membri sono eletti dalle rispettive componenti e non decisi dalla Giunta.

Infine sull’alternanza scuola-lavoro, così Gerosa: la via trentina – già attuata dall’anno scorso – garantisce già l’equilibrio tra il modello nazionale richiesto nella proposta del consigliere di Onda e quanto già era previsto in Trentino.