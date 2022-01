CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: « PARERI E NOMINE SULLE CANDIDATURE RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTINO (HIT) »

15:07 - 10/01/2022

Prima Commissione permanente: pareri e nomine. Nel pomeriggio di oggi si è riunita la prima Commissione permanente presieduta da Vanessa Masè per discutere i temi di cui diamo breve conto di seguito.

Primo argomento, la consultazione con il Consiglio delle autonomie locali- Consorzio dei comuni trentini sulle due proposte di progetto di modificazione dello statuto del consigliere Alex Marini (Misto-5 Stelle). Le modifiche afferiscono rispettivamente la materia dei tributi locali, con l’impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali, e la materia di partecipazione popolare e politiche fiscali delle autonomie locali.

Paride Gianmoena, Presidente del Consorzio, ha prodotto un documento nel quale è sintetizzata la posizione dell’organismo sulle proposte di emendamento. La prima proposta di modifica, ha detto, non si ritiene necessaria, dal momento in cui si parla di assegnazione di risorse dallo Stato per emergenze e casi straordinari, fattispecie per le quali non serve il passaggio obbligato dal livello provinciale.

In casi ordinari, di riprogrammazione, sarebbe invece necessaria la presenza della Pat. Quanto alla seconda proposta non si ritiene necessario sottoporre a referendum popolare l’introduzione di imposte da parte dei Comuni anche perché nelle politiche tariffarie delle amministrazioni locali sono già previste l’intesa ed il coinvolgimento del sistema. La declinazione del proponente porterebbe ad irrigidire i contenuti della legge provinciale, indebolendo la flessibilità assicurata oggi e che vede garantite e tutelate appieno le istanze degli enti locali.

Al secondo punto, in assenza di annotazioni o rilievi di Legge, è stato espresso il parere favorevole (con l’astensione di Ugo Rossi,Sara Ferrari e Paolo Zanella) previsto in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia, sulle candidature relative alla designazione del presidente della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

Similmente e con stesso esito di votazione, si è proceduto all’espressione del parere previsto al terzo punto dell’ordine del giorno, per le candidature relative alla designazione di due rappresentanti provinciali nel comitato di gestione della Fondazione Euricse, con un’integrazione da parte della Giunta provinciale.

Per l’impossibilità di partecipare alla seduta di Alex Marini (colpito da un lutto personale), è stata posticipata la trattazione del punto 4, così come è stato aggiornato ad altra data l’esame di un disegno di legge di cui al punto 5, della consigliera Alessia Ambrosi (FDI) anch’essa assente.