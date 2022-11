CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: « IN ARRIVO NUOVE REGOLE PER SPRAY AL PEPERONCINO E MAZZETTA DISTANZIATRICE »

11.17 - mercoledì 09 novembre 2022

Presto ci sarà un nuovo regolamento per i corpi di polizia locale trentini, che – oltre a disciplinare i distintivi di grado degli agenti e introdurre una decorazione per particolari attività di soccorso o grandi eventi – detterà per la prima volta le regole d’impiego dello spray al peperoncino e della mazzetta distanziatrice.

La delibera di Giunta ha ricevuto stamane parere favorevole in Prima Commissione consiliare, con 7 sì (anche di Rossi e Tonini) e 2 astensioni (Zanella e Marini). Il testo esaminato è omogeneo alla normativa nazionale e per le eventuali dotazioni (esclusivamente difensive) degli agenti prevede un apposito corso di formazione e addestramento specifico.

Alex Marini ha osservato che delibere come questa dovrebbero essere presentate con il corredo di dati utili a capire il verosimile impatto operativo che avranno nuovi strumenti come appunto spray e mazzetta.

Ugo Rossi ha posto allora con forza alla presidente Vanessa Masè una questione politica: non è possibile – ha detto – proporci temi importanti come questo della sicurezza dei cittadini, in assenza qui in Commissione del governo provinciale. Giorgio Tonini (al pari di Paolo Zanella) ha dato ragione al collega, ricordando che in Parlamento la presenza nelle Commissioni di esponenti del Consiglio dei Ministri è una condicio sine qua non per procedere con i lavori. Marini ha letto del resto l’articolo del regolamento interno consiliare che prevede diritto ma anche dovere degli assessori di merito di partecipare ai lavori di Commissione.

Per Mara Dalzocchio e Alessandro Savoi la protesta delle opposizioni è strumentale, posto che occasioni specifiche per approfondire l’ampio argomento della sicurezza si possono prevedere con momenti di approfondimento ad hoc, come l’immediata disponibilità della presidente Masè ha subito confermato.

Il parere sulla delibera in ogni caso è stato espresso dopo l’arrivo in Commissione dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti, direttamente coinvolto dal punto 2 dell’ordine del giorno di stamane. La Commissione infatti ha anche dato via libera (5 sì, 4 astenuti) all’elenco di candidature per la nomina di un membro del cda della Fondazione Haydn. Ai nomi già pervenuti in autocandidatura, la Giunta ne ha aggiunto un altro, al femminile.