CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: « IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA (N° 128) VERRÀ APPROFONDITO E VOTATO IL 14 FEBBRAIO, CON UNA SERIE DI AUDIZIONI »

11:00 - 10/02/2022

Il nuovo disegno di legge della Giunta provinciale – n. 128 – verrà approfondito e votato in Prima Commissione il giorno 14 febbraio, con una serie di audizioni. L’ha deciso stamane l’organo consiliare presieduto da Vanessa Masè, alla presenza del vicepresidente Pat Mario Tonina. Alessio Manica ha evidenziato che ancora una volta viene depositato un testo eterogeneo, con articoli che inopportunamente toccano materie del tutto diverse (fisco agli articoli 1 e 2, Trentino Trasporti spa all’articolo 3). Il consigliere ha chiesto del comitato tecnico-scientifico che l’art. 3 prevede appunto di istituire in Trentino Trasporti spa, nonostante già il suo cda sia composto di esperti. La risposta: si vuole formare un organismo consultivo specializzato, utile nella fase delicata dei progetti Pnrr. Tonina ha poi rassicurato Manica sul fatto che il ddl 128/XVI non servirà per veicolare all’ultimo momento emendamenti relativi all’assetto delle Comunità di valle (la legge provinciale è la stessa che si va a modificare).

Il vicepresidente Pat ha chiarito anche ad Alex Marini che il passaggio legislativo non è necessario nel caso del comitato d’indirizzo appena costituito con delibera giuntale per Film Commission. Il consigliere ha poi chiesto – per inquadrare le norme di carattere fiscale – la serie storica e il gettito relativi a Imis e addizionale Irpef in Trentino.