CONSIGLIO PAT * PNRR: « SEDUTA STRAORDINARIA IL 17 FEBBRAIO, PER VALUTARE I PROGETTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA »

12:47 - 4/02/2022

Il Consiglio provinciale tornerà in aula giovedì 17 febbraio alle 14.30 per una seduta straordinaria esclusivamente dedicata alla discussione dei 32 progetti trasmessi dalla Giunta Fugatti al governo per accedere ai fondi che l’Unione europea ha messo a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) proposto dal governo italiano.

Ad optare per una seduta straordinaria è stata la conferenza dei capigruppo che ha preferito questa modalità a quella della comunicazione in aula che era stata chiesta al presidente della Giunta con due lettere, la prima firmata da Paolo Zanella (Futura), la seconda di Alessandro Olivi (Pd), insieme ad altri colleghi di minoranza.

Vi sarà così più tempo a disposizione per approfondire e valutare i 32 progetti per il Trentino – e sui bandi ministeriali – legati ai finanziamenti straordinari del Pnrr, partendo dalla considerazione che l’assemblea legislativa deve essere informata tempestivamente e coinvolta nel processo decisionale (i riferimenti sono al tavolo con le parti sociali e gli enti locali istituito ad hoc dalla l.p. 18/2021; all’ordine del giorno approvato il 20 dicembre dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali; all’ulteriore documento promosso dai presidente delle “speciali”, prossimo all’esame in Conferenza Stato-Regioni).​​

Autore

Antonio Girardi