CONSIGLIO PAT * NUOVA FERROVIA BRENNERO: « IL SIN DI TRENTO NORD E LE OPERE DI BONIFICA PREVISTE, VIDEOCONFERENZA LUNEDÌ 28 MARZO (9.30-12.30) »

10.35 - mercoledì 23 marzo 2022

Incontri. Organizzata dall’assemblea legislativa su richiesta di Zanella, Ferrari e Marini. È in programma lunedì 28 marzo dalle 9.30 alle 12.30 la Conferenza di informazione dedicata dal Consiglio provinciale al Sin (Sito di interesse nazionale) di Trento nord e alle opere di bonifica previste in relazione al progetto della nuova ferrovia del Brennero per la cui realizzazione sarebbe necessario operare su questi terreni.

Aprirà i lavori in collegamento via web-videoconferenza il presidente Kaswalder seguito dagli interventi dei consiglieri di minoranza firmatari della richiesta di questa conferenza d’informazione. A spiegarne ragioni, obiettivi e finalità saranno Paolo Zanella (Futura 2018), Sara Ferrari (Partito democratico del Trentino) e Alex Marini (Gruppo misto). Prenderà poi la parola il Vicepresidente della Provincia nonché Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina.

Si passerà quindi alle relazioni che entreranno tecnicamente nel merito della questione con l’ing. Gabriele Rampanelli, sostituto dirigente del Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, che offrirà un inquadramento storico delle aree inquinate del SIN di Trento nord, l’avv. Monica Baggia, assessora con delega in materia di pianificazione territoriale ed edilizia privata del Comune di Trento, che parlerà dell’inquadramento territoriale e urbanistico dell’area ex SLOI, ex carbochimica e sistema delle rogge demaniali. Successivamente il microfono passerà ancora all’ing. Rampanelli che approfondirà il tema dello stato ambientale del SIN di Trento nord in base alle ultime rilevazioni effettuate, mentre sullo stato dell’arte del progetto di bonifica delle rogge demaniali si soffermerà Mauro Groff, Dirigente di servizio Servizio opere ambientali dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche.

All’illustrazione del progetto di circonvallazione ferroviaria di Trento e alle interferenze con il SIN di Trento nord saranno dedicate le relazioni dell’ing. Giuseppe Romeo Responsabile Direzione Investimenti Area Nord – Est di Rfi, dell’ing. Damiano Beschin, Responsabile del Procedimento di Rfi, dell’ing. Rosanna Del Maschio Project Manager di Itf, dell’arch. Cristina Mazzocchi Coordinatore Project Engineer di Itf e dell’ing. Flavia Polli, Progettista Bonifiche Ambientali di Itf. Chiuderà gli interventi degli esperti la Sostituto direttore d’ufficio Unità organizzativa rifiuti e bonifica dei siti inquinati dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, ing. Chiara Lo Cicero, che metterà a fuoco le problematiche ambientali del progetto di RFI nell’area del SIN e i correttivi che la Provincia ritiene necessari.

Prima delle conclusioni vi sarà spazio per le domande dei consiglieri provinciali che parteciperanno alla Conferenza di informazione. Tutti potranno comunque seguire i lavori della Conferenza collegandosi al canale YouTube del Consiglio provinciale.​​