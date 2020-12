CONSIGLIO PAT * MANOVRA FINANZIARIA: « APPROVATA LA LEGGE COLLEGATA, A DOMANI LE DECISIONI SULLE RESTRIZIONI NATALIZIE »

Manovra finanziaria, approvata la legge collegata. A domani le decisioni sulle restrizioni natalizie.

La seduta del Consiglio di oggi si è conclusa con l’approvazione, con 21 sì, 10 no e 2 astenuti (Ossanna del Patt e De Godenz UpT) del ddl 74, cioè la legge collegata, la prima delle tre che compongono la manovra di bilancio. Sei gli emendamenti che sono stati esclusi dal Presidente Kaswalder, tre di Alex Marini perché prevedevano il ricorso a referendum che non possono essere previsti da norme contenute nella manovra di bilancio. Gli altri tre di Filippo Degasperi (Onda civica Trentino) esclusi per difetti formali.

L’assessore Gottardi, dopo una nuova sospensione di lavori pomeridiani, seguita alla bocciatura di emendamenti dell’opposizione concordati con la Giunta, ha affermato che questi ultimi verranno recuperati, riformulati, nella legge di stabilità e nella stessa collegata, come l’articolo 13 bis aggiunto per recuperare la proposta di Olivi del Pd per l’istituzione di un Osservatorio provinciale del sistema abitativo.

Luca Zeni (Pd), sull’articolo 13, ha espresso preoccupazione per una norma che dà la possibilità alla Pat di cedere partecipazioni azionarie mediante la trattativa privata.

Infine, è intervenuto il presidente Fugatti comunicando all’aula che, per ciò che riguarda le restrizioni natalizie sul Covid, il Governo ha chiesto alle regioni di aggiornarsi a domattina e quindi ogni decisione è rinviata e verrà comunque comunicata al Consiglio domani.

Ora i lavori sono sospesi per la capigruppo.