CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: « SÌ AL DDL FUGATTI, PER ISTITUZIONALIZZARE LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME »

Sì al ddl Fugatti per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e Province autonome. Nel primo pomeriggio è stato approvato all’unanimità il ddl n. 170/XVI l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La discussione è ripresa in apertura della seduta pomeridiana con la presentazione da parte di Alex Marini di due ordini del giorno. Il primo, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a favorire una maggiore informazione ai consigli sulle decisioni e i dibattiti della Conferenza.

Il secondo, bocciato, prevedeva un confronto nella Conferenza delle regioni per l’attuazione dell’articolo 11 della Costituzione; di riferire all’aula gli interventi dei presidenti della Pat in Commissione affari regionali; infine, una maggiore considerazione dei voti al Governo e Parlamento approvati dai consigli provinciali. Marini, in dichiarazione di voto, ha affermato che si parla sempre di autonomia, della sua difesa, ma quando si passa ai fatti la realtà è ben diversa. Basti pensare che nel dibattito di questo ddl la Giunta ha scelto la strada del silenzio. Invece, ha aggiunto, dovremmo essere gli alfieri di tutte le autonomie locali. Oggi si sarebbe potuto sollecitare la Giunta a giocare da protagonista nella Conferenza. Invece, si gioca di rimessa superati dal presidente della Provincia di Bolzano. Oggi, ha concluso, avremmo avuto anche la possibilità di allargare la rappresentanza delle autonomie nella Commissione affari regionali, invece dalla maggioranza è venuto un no deciso.