CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA MATTINA: « INIZIATA LA TRATTAZIONE DDL VARIAZIONE BILANCIO PER GLI ESERCIZI 2023-2025 »

16.48 - giovedì 11 maggio 2023

Consiglio, iniziata la trattazione del ddl di variazione del bilancio. Dopo la chiusura della trattazione delle proposte di risoluzione legate alla gestione dell’orso e dopo una breve riunione dei capigruppo, questa mattina i lavori d’Aula sono ripresi con l’apertura della trattazione del disegno di legge 177 di variazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e la presentazione dell’assessore Achille Spinelli.

Chiusa la trattazione delle risoluzioni sul tema della gestione degli orsi presenti sul territorio trentino, questa mattina il presidente Walter Kaswalder ha convocato una breve riunione della Conferenza dei capigruppo, durante la quale è stato ridefinito l’ordine dei lavori. In particolare avverrà un’inversione dei due punti successivi a quello relativo alla gestione degli orsi: slittato il punto relativo all’approvazione del rendiconto del Consiglio provinciale, è dunque iniziata la trattazione del ddl 177 di iniziativa giuntale di variazione di bilancio di previsione. Una decisione che le forze di minoranza hanno detto di non comprendere visto l’ostruzionismo annunciato, richiedendo di rimandare il ddl in Commissione per tornare poi in aula a giugno. Una decisione, invece, di buonsenso secondo le forze di maggioranza che hanno nuovamente rimarcato il mancato accordo (nonostante i pregressi accordi) per un testo unitario per una risoluzione sulla gestione dell’orso.

Al ritorno in aula l’assessore Achille Spinelli ha dunque presentato il testo (in allegato un riassunto). Si tratta della proposta di un’applicazione in via anticipata della quota libera dell’avanzo di amministrazione 2022 risultante dal rendiconto relativo allo stesso esercizio, ai fini dell’utilizzo anticipato delle medesime risorse, una cifra totale di 318 milioni di euro.

Il consigliere Alex Marini (5 Stelle) ha chiesto, sull’ordine dei lavori, di accordare una riunione alle minoranze per una riorganizzazione.

Giorgio Tonini (Pd) è intervenuto parlando dei passaggi avvenuti fino ad ora. La variazione di bilancio, ha affermato, avviene in maniera anomala perché la Commissione non ha potuto esaminarla. Ha quindi rappresentato all’Aula una protesta: la variazione di bilancio alloca l’intero avanzo disponibile del 2022, non è un lavoro al margine, si parla di 318 milioni di euro. La Commissione è stata saltata a piè pari, ha aggiunto: la relazione di Spinelli è la prima relazione sentita. Tonini ha chiesto di avere in mano un testo su cui dibattere.

Anche Ugo Rossi (Misto) è intervenuto sull’ordine dei lavori associandosi alle parole di Tonini. Le rimostranze, ha detto, non sono legate al fatto che la Giunta non vuole condividere. Si è in presenza, ha affermato, di una violazione grave della procedura: quando si tratta di una variazione di bilancio che consuma l’avanzo si è sempre fatto un ddl con una relazione tecnica, cosa non avvenuta in questo caso. Rossi ha espresso il dubbio che questa procedura possa viziare dal punto di vista giuridico le deliberazioni assunte in aula. Il consigliere si è riservato la possibilità di fare delle verifiche ed, eventualmente, di procedere in questo senso. Ha auspicato un ritorno in commissione, visto che, a suo dire, l’approvazione che sarebbe ottenuta superando l’ostruzionismo potrebbe comportare un’ulteriore violazione.

I lavori, sospesi per la pausa pranzo, sono ripresi questo pomeriggio per la discussione generale.