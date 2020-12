CONSIGLIO PAT * III COMMISSIONE CONSILIARE * « APPALTI, VIA LIBERA AL METODO AUTOMATICO PER VALIDARE LE OFFERTE »

Si è riunita oggi a palazzo della Regione la III Commissione permanente del Consiglio provinciale, presieduta da Ivano Job. All’unanimità è stata approvata la deliberazione con cui la Giunta varerà il regolamento inerente il sistema per la valutazione delle offerte negli appalti pubblici. In concreto, viene adottato come permanente il meccanismo fin qui sperimentato per rendere oggettiva una serie di parametri valutativi, con soglie di anomalia che scattano in automatico.

L’assessore di merito, Mattia Gottardi, ha spiegato che si tratta di un sistema che tutela chi partecipa alle gare pubbliche, offrendo un indice di affidabilità, correttezza e serietà delle offerte. Questo m.e.s. (metodo elettronico semplificato) è stato avallato all’unanimità dal Tavolo degli appalti. Il Consorzio dei Comuni dal canto suo ha segnalato che qualche Comune potrebbe trovarsi in difficoltà ad attuarlo. Sotto questo punto di vista – ha aggiunto allora l’assessore ed ex sindaco – interveniamo con la piena disponibilità di Apac (agenzia per gli appalti e contratti della Pat) ad assistere sul piano tecnico tutti i municipi che ne abbiano bisogno.

È intervenuto Alessio Manica, per condividere in toto sia la stabilizzazione del m.e.s., sia il sostegno tecnico di Apac.