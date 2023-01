CONSIGLIO PAT * GIUNTA ELEZIONI: PRESIDENTE PACCHER, « CONVALIDATE LE ELEZIONI DALPALÙ E MAESTRI IN SOSTITUZIONE DI AMBROSI E FERRARI / RICORSO DE GODENZ, IL TAR SI È DICHIARATO NON COMPETENTE »

12.40 - lunedì 23 gennaio 2023

Il presidente Roberto Paccher ha riunito stamane a palazzo Trentini la Giunta delle elezioni consiliare. Con voto unanime è stata convalidata la recente elezione di Bruna Dalpalù e Lucia Maestri in sostituzione delle consigliere Alessia Ambrosi e Sara Ferrari, elette alla Camera dei Deputati. Significa che le neoconsigliere provinciali non presentano profili di ineleggibilità o incompatibilità, che in particolare Dalpalù ha rimosso preventivamente dimettendosi dal consiglio comunale di Cavalese e dal cda di Itea spa. Nessun rilievo è poi emerso dalla ricognizione annuale di tutti i consiglieri che compongono l’assemblea legislativa trentina.

Il presidente Paccher ha infine comunicato che il Tar di Trento si è dichiarato non competente a giudicare il ricorso del consigliere Pietro De Godenz – teso a ottenere un rimborso di spese legali dall’ente consiliare – ragione per cui il contenzioso è caduto e potrà semmai essere riattivato dall’interessato con ricorso alla giustizia ordinaria. Alex Marini ha solidarizzato con De Godenz per i tempi lunghi che si prospettano, mentre Claudio Cia ha rievocato analoga situazione che lo toccò personalmente nella scorsa legislatura.