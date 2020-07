CONSIGLIO PAT * FOTO SERBIA PROMOZIONE TURISTICA TRENTINO – ASSESSORE FAILONI RISPONDE A GHEZZI: « CAMPAGNA PRODOTTA DA AGENZIA OGILVYONE WORLDWIDE SPA DI MILANO – COSTI 58 MILA + 80 MILA EURO »

*

Punto 2.

Lo scrivente assessorato ripone fiducia nelle attività tecniche svolte dalla società di sistema Trentino Marketing

*

Punti 3. e 4.

Trentino marketing per la campagna di rilancio si è rivolta all’agenzia OgilvyOne Worldwide S.p.A. con sede a Milano. Le azioni messe in campo, in un momento così delicato e difficile, in cui l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha mutato lo scenario globale e impattato in maniera drammatica su diversi settori economici, in particolare sul settore turistico, si possono dividere in due blocchi:

– PRIMO BLOCCO: definizione e realizzazione di un piano strategico di gestione ed azioni mirate di comunicazione per fronteggiare l’emergenza realizzato in due momenti: una prima fase a breve termine per tamponare l’emergenza (FASE 1) e una seconda fase a lungo termine per la ripresa delle attività di comunicazione internazionale, definendo altresì puntuali linee guida (Playbook di marca) per una comunicazione di sistema (TM, APT e Operatori) con l’obiettivo di dare coerenza ed efficacia all’intera azione di comunicazione nonché amplificare target e canali.

I costi relativi alla realizzazione dei servizi sopra indicati sono pari a 58mila Euro iva esclusa.

– SECONDO BLOCCO: realizzazione della CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE estate 2020 e inverno 2020/21, in coerenza con il piano strategico di cui sopra, che prevede un progetto strategico di posizionamento della stessa sui media on e off-line nazionali e internazionali e di un progetto creativo che ne assicuri la fattibilità tattica senza perdere la forza del messaggio principale sui vari media (stampa-radio-tv-canali digital/social).

I costi relativi alla realizzazione dei servizi sopra indicati sono pari a 80mila Euro iva esclusa.

*

Punto 5.

La scelta delle fotografie è stata effettuata da Trentino Marketing su proposta della suddetta Agenzia.

*

Punto 6.

Premesso che, anche nel recente passato Trentino Marketing ha realizzato veri e propri servizi sul territorio e creato set fotografici per le proprie campagne pubblicitarie, si specifica che la scelta di post produrre una fotografia scattata in Trentino inserendo degli elementi provenienti da un’immagine di stock è stata presa, in questo caso, nel rispetto della salute delle persone e delle necessarie regole imposte per arginare l’emergenza sanitaria. Infatti come già evidenziato, ci si è trovati a sviluppare la campagna in periodo di pieno lock down e di blocco delle produzioni con dei limiti quindi oggettivi alla realizzazione di scatti e riprese video. Oltre a ciò, si segnala che la campagna è stata realizzata tra marzo e aprile, con evidente impossibilità quindi di disporre di immagini estive.

In passato, soluzioni di post-produrre sono state adottate per ragioni di opportunità e di efficacia.

*

Punto 7.

L’agenzia OgilvyOne worldwide S.p.A. è una tra le più importanti agenzie pubblicitarie al mondo, che opera nel campo della comunicazione e marketing da oltre 70 anni. L’immagine del lago di Caldonazzo, che è stata utilizzata per la campagna, fa parte dell’archivio di Trentino Marketing.

*

Punto 8.

Si rinvia agli elementi già forniti ai punti 1 e 6.

*

Punto 9.

Trentino Marketing non era a conoscenza che la fotografia del lago era già stata utilizzata in svariate campagne pubblicitarie, di ogni genere (comunque non inerenti al settore turistico).