CONSIGLIO PAT * FESTIVITÀ: « L’ABETE DI NATALE A PALAZZO TRENTINI, IL PRESIDENTE KASWALDER HA ACCOLTO IL VICECOMANDANTE DEL CORPO DI LAVARONE »

L’abete di Natale a palazzo Trentini. Cinque vigili del fuoco volontari sono arrivati nel tardo pomeriggio a palazzo Trentini, carichi di…. un bell’abete bianco, che hanno rizzato saldamente nell’atrio della sede del Consiglio provinciale. Ad accogliere il vicecomandante del corpo di Lavarone, Mirko Spagnolo, e i suoi uomini c’era il presidente Walter Kaswalder, che li ha calorosamente ringraziati per il graditissimo dono natalizio e per la disponibilità a portarlo dall’altopiano cimbro fino a Trento, dando seguito al gesto che l’anno scorso era stato fatto dai colleghi della Vigolana.

L’abete che accenderà il clima di Natale nel palazzo di via Manci è stato tagliato in zona Malga Malghetto, a pochi passi da dove verdeggiava fino a un paio di anni fa il patriarca vegetale noto come Avez del Prinzep.