CONSIGLIO PAT * DIRETTORE ASSISTENZIALE: « VERSO L’OSTRUZIONISMO, ZENI PRESENTA 291 ORDINI DEL GIORNO (PDF DISEGNO LEGGE) »

16.48 - lunedì 27 marzo 2023

La trattazione del ddl di Cia è prevista per la tornata d’Aula al via domani. Direttore assistenziale, verso l’ostruzionismo: Zeni presenta 291 ordini del giorno

In allegato il testo del disegno di Legge. Il disegno di legge, a prima firma del consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia, prevede la valorizzazione degli infermieri nell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e l’introduzione della figura del direttore assistenziale. Il testo, firmato anche da Ambrosi e Rossato, ha avuto il parere favorevole della Quarta commissione a inizio mese.

L’esame è previsto come settimo punto all’ordine del giorno​ dei lavori del Consiglio in programma da domani fino a giovedì. E ad ostacolare proprio questo passaggio sono volte le 291 proposte di ordine del giorno depositate a firma del consigliere del Pd ed ex assessore provinciale alla Sanità Luca Zeni.​​​

Allegato: Il disegno di Legge 160