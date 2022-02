CONSIGLIO PAT – CPO * “MA QUANTO ERANO FORTI LE NOSTRE ANTENATE”: « SULLE FIORIERE PUBBLICHE NEL CENTRO STORICO DI TRENTO LE BIOGRAFIE DELLE PROTAGONISTE DELLA NOSTRA STORIA »

12.03 - venerdì 25 febbraio 2022

La mostra promossa da Cpo e Comune nel Giardino dei poeti in via delle Orfane 9. Sulle fioriere pubbliche nel centro storico di Trento le biografie delle donne protagoniste della nostra storia. Nell’ambito del progetto “ma quanto erano forti le nostre antenate”.

​In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo e il Comune di Trento propongono alla cittadinanza un percorso alla scoperta di alcune figure femminili di rilievo nella storia, nelle arti, nella scienza e nella società, nate in Trentino o che hanno attraversato nei secoli la nostra provincia.

La mostra è ospitata a Trento nel Giardino dei poeti, con ingresso da via Orfane 9, da sabato 26 febbraio a domenica 13 marzo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.

L’intero progetto Ma quanto erano forti le nostre antenate! si snoda, oltre che attraverso la mostra, anche tra pubblicazioni, webinar e cartellonistica.

Per esempio, chi passeggerà nei mesi di febbraio-marzo per le vie del centro della città di Trento potrà imbattersi in fioriere pubbliche sulle quali sono riportate queste biografie; attraversare le piazze e le strade della città, in questo periodo, sarà un po’ come passeggiare nella storia del Trentino, incontrando le donne che lo hanno vissuto, animato e arricchito nel corso dei secoli.

La ricerca storica e la stesura dei testi sono stati affidati al Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli studi di Trento e realizzati da Giorgia Decarli, con la supervisione di Barbara Poggio.

L’obiettivo di Ma quanto erano forti le nostre antenate! è quello di ricordare che le conquiste e il progresso in campo culturale, sociale, scientifico sono frutto, anche nel nostro territorio, oltre che del contributo maschile, pure del lavoro, dell’ingegno e della determinazione di donne capaci e forti, spesso dimenticate o non adeguatamente riconosciute.

L’auspicio è che conoscere, riconoscere e valorizzare le figure femminili che hanno contribuito alla nostra storia serva a capire meglio noi stesse/i e il nostro territorio; ma anche che tale conoscenza possa infondere maggiore fiducia in se stesse, soprattutto nelle ragazze, che hanno bisogno di modelli positivi che le ispirino e le incoraggino.​

