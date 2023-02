CONSIGLIO PAT * CORTE DEI CONTI TRENTO: « L’AULA NOMINA L’EX COMMISSARIO DEL GOVERNO GIANFRANCO BERNABEI NELLA SEZIONE DI CONTROLLO »

16.08 - martedì 7 febbraio 2023

Corte dei Conti, nominato l’ex Commissario del Governo, Gianfranco Bernabei. La seduta pomeridiana si è aperta con la nomina a consigliere della sezione di controllo della Corte dei conti, con 23 voti, di Gianfranco Bernabei, ex commissario del Governo, presentato all’aula da Mara Dalzocchio, capogruppo della Lega, che ne ha ricordato l’alta professionalità.

Il consigliere di 5 Stelle, Alex Marini, ha invece presentato la candidatura di Marco Galvagni (ha avuto tre voti), segretario comunale a Lona Lases. Un uomo, ha affermato, con un’ampia esperienza amministrativa e che potrebbe valorizzare al meglio la nuova norma di attuazione sulla Corte dei Conti. Persona, ha aggiunto l’esponente 5 Stelle, con grande senso della legalità e che ha saputo contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzate svelate dall’inchiesta Perfido.

Per quanto riguarda la nomina in quota minoranza di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Museo Storico, Alex Marini ha proposto Giuseppe Pozza, che ha ricevuto 6 voti, il resto delle schede sono state bianche o nulle. Per la nomina suppletiva al Corecom per la minoranza, la giornalista Ulrike Huber con 11 voti l’ha spuntata sul candidato proposto da Marini, Alberto Airola, ex senatore e regista, che ha avuto tre voti.