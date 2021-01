CONSIGLIO PAT – CORECOM  * CESSAZIONE EDIZIONI TRENTINO: SEMBENOTTI, “ DA SEMPRE ORGANO AUTOREVOLE NEL PANORAMA DELL’INFORMAZIONE DEL TERRITORIO “

Il CORECOM di Trento apprende con sincero rincrescimento la notizia della chiusura della testata giornalistica “Trentino”, da sempre organo autorevole nel panorama dell’informazione del territorio.

Una decisione comunicata, come spesso in questi casi, in modo fulmineo quanto brusco, che all’amarezza del venir meno di una voce che da 75 anni raccontava la comunità, aggiunge la preoccupazione per il futuro dei redattori e dei lavoratori che nel tempo hanno scandito con indubbia professionalità il percorso dello storico quotidiano.

La chiusura del “Trentino” inciderà certamente in modo marcato sul pluralismo informativo, fondamentale per lo sviluppo culturale di una società avanzata e la tenuta di una vera democrazia, anche riguardo alla specialità della nostra autonomia.

Il Corecom intende quindi ribadire piena solidarietà ai giornalisti e alle loro famiglie in un momento oltremodo complesso come quello attuale, con l’augurio che sia tutelata in ogni modo la loro occupazione.

*

Marco Sembenotti

Presidente Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento