CONSIGLIO PAT * CONTENZIOSI GIUNTA: « PRESIDENTE FUGATTI RISPONDE A CONSIGLIERE DEGASPERI (ONDA), ” DA OTTOBRE 2018 AD OGGI PAGAMENTO DI SPESE DI CAUSA PER € 1.020.565,05 EURO ” »

Oggetto: Riscontro interrogazione n. 3901/XVI

In relazione all’interrogazione n. 3901/XVI proposta dal Consigliere Degasperi, ne do riscontro

evidenziando che:

– dall’ottobre 2018 a fine 2020 la P.A.T., su un totale di n. 356 contenziosi, è risultata vittoriosa in n. 219 cause e soccombente in n. 137 cause;

– dal gennaio 2021 all’ottobre 2022 sono stati definiti n. 239 procedimenti, di cui n. 150 con esito favorevole e n. 89 con esito sfavorevole;

Va altresì rilevato che – spesso – quando è il privato ad essere soccombente contro l’Amministrazione il giudice dispone la compensazione delle spese, ciò che di rado avviene quando risulti essere soccombente l’Amministrazione, la quale, il più delle volte, si vede condannata al pagamento delle stesse. Deve essere altresì tenuto in debito conto che la Provincia viene coinvolta in contenziosi il cui valore è usualmente alto, a cui consegue una liquidazione di spese elevata.

In ordine alle spese di causa, i dati relativi al periodo ottobre 2018 ad oggi portano al pagamento di spese di causa per € 1.020.565,05 (nel quinquennio 2013-2018 si è avuto il pagamento di spese di causa per € 1.385.805,90), a fronte di un incameramento per spese liquidate dall’ottobre 2018 ad oggi di € 418.643,73, con ulteriori crediti in via di riscossione.