CONSIGLIO PAT * CONFERENZA DI INFORMAZIONE: « IL 14 GENNAIO SUL QUADRUPLICAMENTO DELLA FERROVIA DEL BRENNERO, FORUM PROPOSTO DA SARA FERRARI E ALTRI CINQUE ESPONENTI DI MINORANZA »

16:37 - 4/01/2022

Organizzata dal Consiglio su proposta di Sara Ferrari e di altri cinque esponenti di minoranza. Il 14 gennaio conferenza di informazione sul quadruplicamento della ferrovia del Brennero.

Interverranno i progettisti, la Rete dei Cittadini e l’ing. Giuseppe Romeo di Rfi. La mattina di venerdì 14 gennaio dalle 9.15 alle 14.00 in collegamento online con palazzo Trentini si svolgerà la Conferenza di informazione sul tema “Quadruplicamento della ferrovia del Brennero: stato dell’arte della progettazione e prospettive del corridoio merci”. A proporre l’iniziativa, organizzata dal Consiglio provinciale, sono stati sei esponenti di minoranza: Sara Ferrari del Pd, Paolo Zanella di Futura, Alex Marini del M5s, Filippo Degasperi di ONda Civica, Paola Demagri del Patt e Pietro De Godenz di Unione per il Trentino. La conferenza d’informazione, chiesta per le motivazioni contenute nella lettera allegata, era stata sollecitata da Ferrari nel corso di un recente incontro avuto dai capigruppo con la Rete dei Cittadini​​.

In vista della conferenza sono stati invitati a intervenire come relatori l’ing. Ezio Facchin – assessore alla transizione ecologica e alla mobilità del Comune di Trento , il dott. Mauro Zambotto – Dirigente Servizio geologico della Provincia, l’ing. Paolo Zadra – rappresentante della Rete dei cittadini, l’ing. Martin Gassner, Amt der Tiroler Landesregierung, l’ing. Giuseppe Romeo – RFI – Responsabile della Direzione Investimenti Area Nordest, l’ing.a Paola Firmi – Commissaria straordinaria per l’intero intervento “Potenziamento Linea Fortezza – Verona”, il dott. Andrea Pillon – coordinatore del Dibattito Pubblico sul progetto di circonvallazione ferroviaria di Trento.​