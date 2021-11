CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « LAVORI D’AULA DEL 9-10-11 NOVEMBRE, NUOVO TENTATIVO DI ELEGGERE IL VICEPRESIDENTE E VOTO SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 »

Lavori d’aula del 9-10-11 novembre. Dopo il question time e il nuovo tentativo di eleggere il vicepresidente del Consiglio provinciale, si designerà un revisore dei conti per l’Appa. A seguire, il voto sul bilancio consolidato 2020 della Pat.

Al punto 5 le minoranze hanno fatto inserire le comunicazioni che vengono chieste al presidente della Provincia in tema di bypass ferroviario della città di Trento. Sara Ferrari ha affermato che la Giunta non comunica per altre vie, ragione per cui si ricorre a questa iniziativa onde avere informazioni di prima mano su un’opera “epocale” di cui si sa troppo poco. Il 28 ottobre è stato depositato il progetto di fattibilità tecnico-economica e si apre quindi il processo partecipativo di 45 giorni: è necessario – ha detto stamane la capogruppo pd, sostenuta dai colleghi di opposizione – approfondire e capire. In controcanto la capogruppo della Lega, Mara Dalzocchio, che ha protestato per l’”abuso di richieste d’informativa della Giunta”, ormai 43 in questa legislatura (furono 20 in tutta la precedente).

L’ordine del giorno dell’aula concordato oggi proseguirà con una fitta serie di disegni di legge: 114 sulle antenne tv, testo unificato sDegasperi più Ferrari sulla scuola, ddl 92 di Coppola sulla scuola, ddl 111 Masè sulla scuola, ddl 25 di Rossi sul benessere familiare, testo unificato Dallapiccola più Masè sulla terza preferenza nel voto provinciale, ddl 89 di Marini sul voto per corrispondenza, ddl 34 di Marini sul contrasto al crimine organizzato. Le minoranze hanno imposto la discussione senza tempi contingentati su quasi tutti i ddl, a quel punto anche Dalzocchio ha chiesto l’esame “senza rete” pure per i rimanenti testi firmati Marini.

Seduta d’aula di martedì 30 novembre.

E’ stata prevista per esaminare e votare in particolare il bilancio preventivo 2022 dell’ente consiliare.

Esame della manovra di bilancio Pat 2022.

La I Commissione permanente, presieduta da Vanessa Masè, inizierà i lavori sui ddl di bilancio della Giunta il venerdì pomeriggio 12 novembre, con la relazione del presidente Maurizio Fugatti. Il 15 e 16 novembre l’esame proseguirà in I Commissione, poi il giorno 22 nelle altre Commissioni, infine il 25 e nella mattina del 26 si perverrà al parere finale della Prima sui ddl collegata, di stabilità e di bilancio. Gli emendamenti per l’aula dovranno essere presentati entro le ore 12 del 6 dicembre, seguirà la maratona consiliare nelle giornate del 13-14-15-16-17 dicembre.