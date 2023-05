CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « LAVORI CONSILIARI (9-10-11/5) / RENDICONTO GENERALE 2022 / TERMOVALORIZZATORE »

12.01 - martedì 2 maggio 2023

LAVORI CONSILIARI 9-10-11 MAGGIO 2023. Dopo il question time si tratterà il rendiconto 2022 dell’ente consiliare, quindi si terrà l’annuale sessione europea, votando la risoluzione sul programma della Commissione Ue scritta in V Commissione.

Al punto 4 la variazione di bilancio promossa dal presidente Fugatti. Paolo Zanella ha ri-badito che l’esecutivo si è mosso “in spregio del Consiglio provinciale”, presentando un ddl vuoto e rimandando l’impiego di ben 300 milioni di euro a un emendamento che sarà depositato solo venerdì prossimo. Il consigliere di Futura ha chiesto che almeno in questo passaggio si forniscano relazioni finanziarie e note esplicative dettagliate, necessarie per capire i contenuti della manovra e scrivere eventuali subemendamenti di merito. Il presi-dente Kaswalder ha detto che si attiverà.

Punto 5: comunicazioni di Giunta sulle grandi concessioni idroelettriche, poi ddl 89 di Marini, ddl 160 di Cia, il testo unificato dei ddl Spinelli, Olivi e Leonardi in materia di in-centivi alle imprese, il ddl 129 di Cia, l’altra comunicazione di Giunta chiesta dalle mino-ranze (sulle prospettive dell’autonomia differenziata nelle Regioni ordinarie), infine il ddl 152 di Marini.

CONTI 2022 DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

In vista dell’esame e del voto in aula, il presidente Kaswalder ha presentato il rendiconto generale 2022, che nei giorni scorsi è già stato approvato dall’Ufficio di Presidenza (Kaswalder-Dalzocchio-Dallapiccola-Degasperi), con una chiara indicazione: dopo il tempo della virtuosa razionalizzazione delle spese, ora deve seguire anche il momento di un significativo investimento per ripristinare la piena capienza della pianta organica di palazzo Trentini (operazione già iniziata, tra l’altro con due concorsi pubblici per dirigen-ti), nonché per un rafforzamento dell’azione del Consiglio nel campo del dialogo con le scuole, che sta dando ottime soddisfazioni.

Il documento contabile 2022 spiega che l’ente consiliare si è molto speso per rinnovare il sistema informatico, tra l’altro attivando un nuovo sistema di gestione degli atti politici dei consiglieri, ora disponibile in cloud e accessibile tramite web browser. Entro l’anno sa-rà in funzione anche un nuovo applicativo che permetterà di gestire emendamenti e atti politici in formato nativo digitale. Da citare poi i corposi lavori di adeguamento tecnolo-gico e strutturale delle due sale Commissioni al pianterreno di palazzo Trentini, ora dotate di sistema di conference e di voto elettronico. Sono state poi sbarrierate le sale mostre.

Sul piano strettamente finanziario, il dato saliente è che il rendiconto 2022 documenta spese per euro 10.661.828,03 in termini di competenza; e chiude con un avanzo di am-ministrazione di euro 3.051.572,34 (euro 2.736.238,02 nel 2021), di cui euro 236.781,84 sono una quota vincolata destinata allo svolgimento da parte di Corecom delle funzioni delegate dall’Agcom. La parte disponibile dell’avanzo è quindi di euro 2.814.790,50 (2.499.425,68 nel 2021, 2.034.843,07 nel 2020). Com’è noto, il Consiglio restituisce da tutta la legislatura corposi risparmi annuali all’ente Provincia, con la raccomandazione di impiegarli per l’aiuto alle famiglie trentine (oggi Paolo Zanella ha chiesto garanzie che la Giunta provveda in questo senso).

Sempre dal resoconto 2022: il 30 giugno 2022 il Consiglio si è dotato del Piao, piano inte-grato di amministrazione e organizzazione, per un completo efficientamento della spesa consiliare, che dovrà passare anche per la riduzione delle spese di affitto ancora sostenu-te per alcuni degli organismi incardinati presso il Consiglio. Un altro dato evidenziato stamane dal presidente Kaswalder: il Consiglio è un ente ottimo pagatore, considerato che mediamente liquida il dovuto ai fornitori con 14,52 giorni di anticipo sulla data di scadenza.

Il sito web consiliare riporta ogni dato, sono già pubblicati anche i rendiconti 2022 dei singoli gruppi consiliari, approvati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Sul fronte del personale, si segnala che l’anno scorso sono stati espletati due concorsi pubblici per l’assunzione di 2 ruoli di dirigente (per il Servizio legislativo e per il Servizio amministrazione).

INCONTRO SUL TEMA DEL TERMOVALORIZZATORE

I consiglieri incontreranno durante la tornata d’aula d’inizio maggio l’ingegner Pietro Za-notti, che a nome di un folto gruppo di associazioni ha chiesto di confrontarsi ancora sul-la prospettiva dell’impianto di chiusura del ciclo rifiuti. L’assessore Mario Tonina stama-ne ha detto di avere molto rispetto per questo impegno sul tema, sottolineando però che la tesi supportata da Zanotti (no all’inceneritore, è sufficiente potenziare la raccolta diffe-renziata) non ha ottenuto conferme da parte dei tecnici.

Ultima nota: il consigliere Alex Marini ha raccomandato adeguata informazione al Con-siglio da parte della Commissione dei 12 sulle delicate partite aperte in materia di norme d’attuazione dello Statuto.