CONSIGLIO PAT * CLAUDIO STEDILE: PRESIDENTE KASWALDER E OLIVI: « LA TARGA DI PALAZZO TRENTINI AD UN MAESTRO DI VITA, UMILE E GENTILE »

19.28 - giovedì 18 maggio 2023

Claudio Stedile: gentilezza e umiltà a servizio dei giovani. Una folla di amici lo omaggia a Palazzo Trentini. Olivi: “è stato un maestro per tutti, anche per me”. La serata si è conclusa con un intervento su Don Milani dello scrittore e fondatore della scuola di italiano per migranti Penny Wirton, Eraldo Affinati, moderato da Diego Andreatta.

Poche volte la sala dell’Aurora di Palazzo Trentini è stata tanto affollata e poche volte gli applausi sono risuonati così calorosi e a lungo come quelli tributati stasera a Claudio Stedile, da un pubblico di ex colleghi e amici che hanno voluto essere presenti al conferimento della targa con la quale la presidenza del Consiglio provinciale ha omaggiato la sua lunga carriera.

La targa l’ha consegnata nel tardo pomeriggio di oggi il Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder che non ha voluto prendersi il merito dell’organizzazione di questo incontro, al quale però ha aderito con immenso piacere e riconoscenza, ricordando nella sua veste di sindaco di Vigolo Vattaro i rapporti con Stedile ai tempi della fondazione nella sua valle del “centro giovani più bello del Trentino”.

Uomo umile e gentile, apprezzato insegnante, dirigente scolastico e infine docente universitario, Stedile seppe trasferire nella vita scolastica e di comunità il modello educativo di don Milani. Educatore “vero”, aperto all’innovazione nella cultura e nella didattica, ha saputo tirare fuori il meglio dalle nuove generazioni, aiutando tanti giovani a realizzarsi e trovare la loro strada negli studi e nella vita.

Olivi: è stato un maestro per tutti, anche per me

Il consigliere del PD Alessandro Olivi, promotore dell’iniziativa assieme a Paolo, Andrea, Tiziano e ai numerosissimi amici di Stedile presenti a questa emozionante serata, ha sottolineato le grandi capacità nel fare rete ed ha ricordato non senza commozione le numerose iniziative rivolte ai ragazzi, con un’attenzione speciale a quelli più in difficoltà. “Mi ha insegnato come la scuola rappresenti per le nostre piccole comunità un luogo di relazione e di confronto, un elemento di coesione del territorio” ha detto ricordando la personalità carismatica, ma al contempo mite e premurosa di Stedile e i suoi preziosi consigli che lo hanno orientato in numerose scelte quando era sindaco di Folgaria: “è stato un maestro per molti”, ha concluso, “anche per me”.

Salvaterra: seppe coniugare l’ideale con la realtà

L’ex assessore all’istruzione della Provincia di Trento Tiziano Salvaterra, che si è definito suo allievo, ha ripercorso gli straordinari anni dal 2003 al 2008 in cui Stedile svolse il ruolo di referente per le politiche giovanili presso l’assessorato da lui guidato. Fu quella la prima volta che presso l’istruzione veniva ritagliato uno spazio dedicato alle politiche giovanili, in precedenza assorbite tra le competenze delle politiche sociali. In una visione che metteva lo studente al centro, che valorizzava i talenti di ognuno, quali essi fossero, con una particolare attenzione ai più deboli e tenendo a riferimento il rapporto strategico con i contesti famigliare e di comunità, Stedile seppe imprimere un impulso straordinario alle politiche giovanili, costruendo un modello tuttora valido. Con il metodo del dialogo, del confronto, della pazienza e nel contempo nel rispetto dei ruoli, seppe coniugare l’ideale con la realtà, fondata sui valori e sulla coerenza della testimonianza.