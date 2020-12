CONSIGLIO PAT * CLAUDIO CIA – CAMBIO DENOMINAZIONE GRUPPO CONSILIARE: « DAL PRIMO GENNAIO 2021 NON SI CHIAMERÀ PIÙ “AGIRE PER IL TRENTINO”, MA “FRATELLI D’ITALIA” »

Con una lettera al presidente dell’assemblea legislativa Walter Kaswalder, il consigliere provinciale Claudio Cia ha comunicato che la denominazione del proprio gruppo consiliare cambierà: dal primo gennaio 2021 non si chiamerà più “Agire per il Trentino” ma “Fratelli d’Italia” . Essendo l’unico esponente del gruppo subentrato al precedente da lui guidato e che cessa di esistere, Cia ne è anche il legale rappresentante.

Continuerà, quindi, a partecipare, ma ora per conto di “Fratelli d’Italia”, alla Conferenza dei capigruppo. Attualmente Cia è anche presidente della Quarta Commissione permanente del Consiglio, che si occupa di welfare e sanità, e componente effettivo della Prima, competente in materia di istituzioni pubbliche e bilancio. Resta invece invariata la sede del gruppo, in via Manci 27, presso il Consiglio provinciale.