CONSIGLIO PAT * ADUNATA ALPINI: PRESIDENTE SOINI, “A VICENZA CON LE PENNE NERE TRENTINE, LE ISTITUZIONI VI SONO VICINE”

11.33 - domenica 12 maggio 2024

Alla 95a Adunata nazionale degli alpini a Vicenza, è presente oggi (domenica) anche il presidente del Consiglio provinciale di Trento, per porgere a nome di tutta l’assemblea legislativa trentina un caloroso ringraziamento all’A.n.a. e in particolare alla sezione di Trento.

“Il motto dell’evento – “Il sogno di Pace degli Alpini” – misura la lungimiranza con la quale gli alpini interpretano l’oggi e guardano al futuro. La storia di sanguinose guerre e poi di duratura pace del nostro territorio, la nostra stessa storia di Autonomia speciale ci hanno insegnato che il modo migliore di superare le ferite del passato è mettere in campo un impegno concreto, gratuito e comunitario per il bene di tutti. L’attività di volontariato degli alpini, la gratuità di tanti gesti di solidarietà, il loro aiuto e il loro pragmatico sostegno alle comunità e alle amministrazioni comunali della nostra provincia, hanno fatto di un’armata di guerra un potente strumento di pace. I nostri comuni e le nostre comunità non avrebbero la stessa forza senza gli alpini trentini. Lo si vede dalla moltitudine di persone che plaudono e riconoscono il ruolo delle penne nere, soprattutto nella ricorrenza dell’adunata nazionale.

Ebbene, se gli alpini sono vicini a noi, le istituzioni sono e saranno vicine a loro e per questo sono lieto di prendere parte all’Adunata 2024”.