CONSIGLIO MINISTRI – RIUNIONE 16 SETTEMBRE * LEGGI REGIONALI: «PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IMPUGNATA LA LEGGE N. 2 DEL 16/07/2024»

Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 16 settembre 2024, alle ore 18.49, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vicepresidente Antonio Tajani. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato due leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 2 del 16/07/2024, recante “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di contratti pubblici e tutela della concorrenza, violano l’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Molise n. 5 del 17/07/2024, recante “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 18.58.