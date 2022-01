CONSIGLIO DI STATO * GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: « FRATTINI NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO, PATRONI GRIFFI IN CARICA FINO AL GIURAMENTO COME GIUDICE COSTITUZIONALE »

14:12 - 14/01/2022

Il Plenum del Cpga, l’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa ha designato all’unanimità il Presidente Aggiunto Franco Frattini a Presidente del Consiglio di Stato. La nomina sarà formalizzata con la delibera del Consiglio dei Ministri e dal decreto del Presidente della Repubblica. L’attuale Presidente Filippo Patroni Griffi resterà in carica fino al giuramento come giudice costituzionale.

*

Di seguito il curriculum vitae di Franco Frattini.

Curriculum Vitae Franco Frattini

Ha conseguito la maturità classica presso il liceo Giulio Cesare di Roma nel 1975 e la laurea con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel luglio del 1979.

Nel 1981 diventa Procuratore dello Stato ed in seguito magistrato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sino all’immissione nel ruolo del Consiglio di Stato come vincitore di concorso per 1 posto di Consigliere di Stato, con decorrenza 31 dicembre 1986.

Già Presidente titolare della Sezione Atti Normativi e Presidente titolare della Terza sezione è stato nominato Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2021 e Direttore dell’Ufficio studi e formazione della Giustizia Amministrativa.

E’ stato Vice Segretario Generale e poi Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali, Ministro per il Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato, Presidente del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato, Ministro per gli Affari Esteri, Vice Presidente della Commissione Europea, responsabile per la Giustizia, la Sicurezza, l’immigrazione e i Diritti Fondamentali.

È autore di pubblicazioni giuridiche e già Presidente, ovvero componente, di commissioni governative e istituzionali con compiti di studio e consultivi.