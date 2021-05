CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI * PERDITA GETTITO COVID 19: « SÌ AL PRIMO PUNTO SULLE MODALITÀ DELLE CERTIFICAZIONI, NO AL PUNTO CHE DEFINISCE IL SISTEMA SANZIONATORIO »

Certificazioni per perdita di gettito Covid 19 – Parere favorevole al primo punto sulle modalità delle certificazioni, negativo sul punto che definisce il sistema sanzionatorio

Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole al primo punto della delibera, tenuto conto dell’importante lavoro svolto in sinergia tra Consorzio e Provincia, che ha comportato l’organizzazione di momenti di formazione e la risposta di diverse FAQ a supporto degli Enti locali trentini, resi pertanto edotti delle modalità e dei termini di presentazione della certificazione.

Rigurado all’aspetto sanzionatorio, il Consiglio ha espresso parere negativo, stante la sporporzione delle sanzioni previste rispetto ad adempimenti di natura meramente formale, peraltro poco coordinati con le tempistiche ipotizzate per l’assegnazione dei nuovi fondi ex art. 106 a valere sull’anno 2021.

Ciò premesso il Consiglio delle autonomie locali è consapevole della cogenza della normativa nazionale, che non ritiene, tuttavia, traslabile in via pattizia nell’ordinamento provinciale.

Le sanzioni saranno comunque applicabili ed è NECESSARIO l’invio della certificazione entro il termine del 31 maggio.

I lavori sono stai aperti dal Presidente del Cal, Paride Gianmoena. Presente anche l’Assessore provinciale agli Enti locali, Mattia Gottardi.

Gianmoena ha evidenziato come si tratti di una norma nazionale, una norma che impedisce di fatto trattative della Provincia con lo Stato, ma che il Cal non può accettare nel suo aspetto sanzionatorio. “I Comuni sono in difficoltà – ha detto Gianmoena – e non possiamo certo avvallare un sistema di sanzioni che punisce eccessivamente le Amministrazioni municipali”. Nella discussione è intervenuto il Sindaco di Besenello, Cristian Comperini che non ha nascosto l’imbarazzo nell’approvare una norma che prevede sanzioni pesanti da applicare in un orizzonte temporale così limitato.

Termini per i progetti di sicurezza urbana

Parere favorevole con osservazioni

Il CAL ha dato parere favorevole alla delibera che prevede la riapertura dei termini per la presentazione nell’anno 2021 delle domande di assegnazione del trasferimento per la prosecuzione delle attività previste dai progetti di sicurezza urbana già finanziati ai sensi dell’art. 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 ‘Promozione nell’ambito della “Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale”’.

Nella discussione è intervenuto il Sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer, che ha chiesto la possibilità di allargare la platea dei Comuni che possono beneficiare di finanziamenti specifici. Christian Girardi, sindaco di Mezzolombardo e Assessore del Cal, ha chiesto, inoltre di far slittare al 15 giugno la scadenza per le domande.

Su entrambe le richieste l’Assessore Gottardi ha dato ampia disponibilità.

Fabbisogni servizio idrico integrato

Illustrazione

I fabbisogni finanziari del servizio idrico integrato (SII) sono stati illustrati da parte dei competenti Assessorati provinciali al Consiglio delle autonomie locali. Un tema che è stato illustrato dall’Assessore all’Ambiente e Vice Presidente della Giunta provinciale Mario Tonina con l’Assessore agli Enti locali, Mattia Gottardi.

L’analisi prodotta è il frutto di un lavoro molto approfondito, a cui hanno collaborato i Comuni, e ha lo scopo di fornire il quadro complessivo delle azioni necessarie a garantire l’efficienza e la sicurezza degli acquedotti comunali, delle fognature e dei depuratori dei Comuni, dando evidenza dei relativi costi (459.076.828,76 € per gli acquedotti; 135.513.779,24 € per fognature e depuratori).

Con riferimento al piano di gestione delle acque e al piano di tutela per la qualità delle acque è stato illustrato lo stato di salute dei corpi idrici trentini, di cui 66 in stato sufficiente-cattivo e 40 in stato di buono-instabile, mentre per 41 è stato rilevato un rischio per problemi da scarichi civili e sfioratori.

Il piano di interventi strategici delineato dalla Provincia comporta una spesa presuntiva di circa 88 milioni di euro. Gli interventi illustrati comprendono: la realizzazione del grande acquedotto di fondovalle dell’Adige; l’implementazione del sistema informativo (SIR/FIA) e un piano di sicurezza per gli acquedotti; la riduzione delle perdite tramite misurazioni sui serbatoi; interventi di ricognizione degli scarichi fognari; lo studio dei cambiamenti climatici e il monitoraggio delle sorgenti strategiche a uso potabile; l’attuazione del piano di risanamento delle acque.

Per far fronte alle principali situazioni critiche segnalate dai Comuni sono all’esame diverse forme di finanziamento tramite canali europei (FESR, Fondo per la transizione giusta, Invest EU) o a valere sul fondo di riserva del fondo per gli investimenti programmati dei comuni ( per interventi di particolare urgenza) oppure tramite il fondo investimenti di rilevanza provinciale.

Il Sindaco di Lavis, Andrea Brugnara, lo ha definito un lavoro lungimirante e strategico per il futuro del Trentino. Ai complimenti per l’analisi della situazione, e per la volontà di prevedere un intervento complessivo cercando di reperire fondi anche a livello europeo si sono uniti il Sindaco di Folgaria, Michael Reich e la Sindaca di Rumo, Michela Noletti.

Un forte grazie alle strutture provinciali e ai Comuni che hanno collaborato lo ha espresso anche il Presidente del Cal, Paride Gianmoena.

Norme urgenti sulle procedure per i concorsi pubblici

Parere positivo

ll CAL ha esaminato e dato parere positivo al Disegno di legge regionale su “Norme urgenti di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19“.

Il Disegno di Legge

Il DDL è stato approvato dalla Giunta regionale il 26 aprile 2021 e pone rimedio al blocco dei concorsi causato dalla pandemia che si è verificato proprio nell’anno in cui le amministrazioni pubbliche avrebbero avuto necessità di assumere, per mettere in atto le misure di sostegno ai cittadini e all’economia. Organici che hanno sofferto anche le uscite anticipate riferite a “Quota 100”. Una situazione che ha visto poche deroghe riservate al settore sanitario, della protezione civile e delle forze dell’ordine.

Il DDL recepisce le disposizioni del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, che prevede una specifica disciplina per lo svolgimento delle prove selettive nel periodo dello stato di emergenza. Si tratta di una serie di misure di semplificazione e velocizzazione delle prove selettive, anche tramite il ricorso a strumenti informatici e digitali.

Il DDL fino al 31 dicembre 2021, e fino a quando dovesse permanere lo stato di emergenza, consente agli Enti locali e alle aziende pubbliche di servizi alla persona di applicare le disposizioni di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici recate dall’articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, anche in deroga a quanto disposto dai rispettivi regolamenti organici del personale.

Il Disegno di legge sarà esaminato dalla competente Commissione legislativa entro la prima settimana di maggio e successivamente trasmesso al Consiglio per la definitiva approvazione.

Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici

Parere positivo

Il Cal ha preso in esame e dato parere favorevole al DDL regionale n. 38/XVI recante ‘Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19’ (presentato dal Consigliere regionale Alessandro Urzì).

Il DDL è composto da un unico articolo dove si prevede che gli Enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicare le disposizioni di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici recate dall’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 anche in deroga a quanto disposto dai rispettivi regolamenti organici del personale.

DDL sulla promozione dell’offerta turistica rivolto al lavoro agile

Parere in vista dell’audizone

In vista dell’audizione in seconda Commissione, prevista il 6 maggio, il CAL ha preso in esame il Disegno di legge n. 86 “Inserimento dell’articolo 48 ter nella legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, in materia di promozione dell’offerta turistica rivolta al lavoro agile” (proponente consigliera Lucia Coppola).

Il Cal ha dato mandato al Presidente Gianmoena di riferire in Commissione.

Il tema è stato illustrato dall’Assessore del Cal, Michele Cereghini, che ha evidenziato come il DDL prevede iniziative a supporto di chi viene in Trentino in vacanza e allo stesso tempo lavora.

La valutazione del Cal è stata puntuale e il ragionamento spinge a destinare le risorse su altri ambiti che necessitano maggiormente di un sostegno. “Le priorità in questo momento – ha detto Gianmoena – sono altre, dobbiamo tutelare chi il lavoro non ce l’ha, creando occupazione e garantendo investimenti che diano un futuro al Trentino nella prospettiva di una maggior sostenibilità ambientale puntando sulla qualità della vita dei lavoratori e delle famiglie. Non si ritiene opportuno in questo momento concedere incentive alle persone che combinano vacanza e lavoro. In un momento in cui le risorse sono scarse bisogna assolutamente stabilire delle priorità”.

Nel suo intervento il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha fatto un ragionamento sul lavoro da remoto. “Una modalità – ha detto – che rappresenterà una tendenza del futuro prossimo da tenere in considerazione”. Ha precisato, inoltre, che la necessità attuale è quella di rendere il territorio attrattivo con servizi efficienti non puntando solo sull’incentivo per fare la differenza.

Enrico Galvan, Sindaco di Borgo, si è detto d’accordo sulle valutazioni operata dalla Giunta nel corso della mattinata e di come in questa fase sia più importante concentrarsi sulla necessità di garantire una connettività veloce e sicura.

Il Disegno di legge

Il Disegno di legge promuove l’offerta della ricettività turistica trentina dedicata a chi intenda fare esperienze di workation (soggiorno che combina vacanza e lavoro) nelle strutture alberghiere ed extralberghiere trentine, nonché nell’ambito degli alloggi per uso turistico. Per queste finalità si prevedono incentivi in conto capitale erogati nell’ambito degli interventi disposti dalla Legge unica sull’economia (Legge 6), nonché incentivi specifici, diretti ai titolari di alloggi ad uso turistico.

Si prevede, inoltre, che Trentino Marketing e le Aziende di promozione turistica promuovano il prodotto turistico funzionale ad attrarre gli smart worker.

Le incentivazioni sono disposte con carattere di priorità nel caso in cui le infrastrutture che ne beneficiano rientrino in progetti specifici di smart village.

Il Disegno di legge prevede, ancora, che nell’ambito delle facilitazioni concesse al turista con le guest card, siano previsti servizi dedicati quale il baby sitting, l’utilizzo di spazi di co-working e simili.

In analogia ad esperienze di promozione turistica quali il bonus-vacanza, si prevedono, infine, contributi per l’abbattimento dei costi, sostenuti dai singoli e dalle famiglie che intendano praticare la workation, per la permanenza in strutture alberghiere o extra alberghiere, oppure per la locazione di alloggi turistici.

La norma di finanziamento prevede che alcuni degli interventi siano effettuati con i finanziamenti già presenti nei capitoli dedicati. Per altri interventi come gli incentivi in favore degli alloggi turistici e quelli corrisposti direttamente ai soggetti interessati, si prevede uno specifico stanziamento di 600.000 euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2023.