CONI COMITATO PROVINCIALE – TRENTO * TROFEO CONI KINDER + SPORT 2019: « DAL 26 AL 29 SETTEMBRE IN CALABRIA 98 ATLETI TRENTINI »

Trofeo CONI Kinder + Sport 2019: in Calabria 98 atleti trentini. Dal 26 al 29 settembre, Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto ospiteranno la sesta edizione della rassegna sportiva nazionale dedicata a giovani under 14. La delegazione trentina sfilerà giovedì, ore 18:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

Al via la sesta edizione del Trofeo CONI Kinder + Sport. Saranno Crotone, Cutro ed Isola di Capo Rizzuto ad ospitare da giovedì 26 a domenica 29 settembre la finale nazionale della manifestazione multi sportiva rivolta a ragazze e ragazzi tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche del territorio italiano. Attesi in Calabria 3mila atleti tra i 10 ed i 14 anni ed 800 tecnici che daranno vita a competizioni sportive coordinate da 34 Federazioni Sportive Nazionali e nove Discipline Sportive Associate.

Le rappresentanze di Canada e Svizzera saranno parte dell’evento e sfileranno, assieme a tutte le delegazioni regionali giovedì 26, ore 18:30, sul manto erboso dello stadio “Ezio Scida” di Crotone in occasione della cerimonia d’apertura che vedrà la presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e di tutti i presidenti dei Comitati Regionali.

Trentino in gara con 98 atleti – undici in più rispetto all’edizione 2018 -; che si cimenteranno in ben 19 discipline. Rappresentate 31 compagini tra società, associazioni, polisportive e gruppi sportivi provinciali. La delegazione verrà accompagnata da 23 tecnici e due funzionari del CONI di Trento con la presidente Paola Mora.

Sabato 28 settembre, a Steccato di Cutro (Kr), la cerimonia di chiusura incoronerà la delegazione vincitrice sulla spiaggia antistante il Porto Kaleo Resort.

Crotone assieme a Cutro e Isola di Capo Rizzuto, dopo Rimini, Caserta, Lignano Sabbiadoro, Cagliari e Senigallia diventeranno per tre giorni le capitali dello sport giovanile italiano, campo di gara di un evento indimenticabile per tutti i giovani Atleti.